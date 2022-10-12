林志玲淚訴高齡產子辛苦 親曝孩子長相、第2胎計畫

林志玲12日出席代言活動記者會，談到孩子已快滿1歲，腿長像爸媽。（記者吳致碩／攝影）

林志玲 婚後闊別台灣兩年，近期返台，先是出席新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」分享會，今天則出席雞精代言記者會，她難得大方分享快滿周歲的孩子的樣貌，甜曝：「出生時像爸爸，長大慢慢像我，眼睛圓圓的皮膚比較白像我，髮量和鼻子像爸爸。」表示沒有比較像誰，是兩人的綜合體。

林志玲和日本 男星AKIRA婚後，在今年初宣布生下一子，聊到「小寶貝」她表示像父母腿長，雖然才快滿1歲，但長得有點大，有時走在路上還會被以為已經會講話了。

林志玲12日出席代言活動記者會，透露生完小孩之後，確實有點低潮。（記者吳致碩／攝影）

林志玲透露生完小孩之後，確實有點低潮，「包括身體還沒有復原、心情低落，我覺得那就是大家講的憂鬱」。她說這種時候老公就變得非常重要，「每一天晚上睡前我們會牽手禱告，我也會告訴他我今天遇到的狀況，力不從心跟有點沮喪，他透過這樣會去了解，生活就會一起成長、改變和進步，對夫妻來講也是非常好的溝通。」

晉升為人母後她依舊保養得宜，她透露當媽媽最大的挑戰，就是睡眠長期不足，每天生活都會被打亂，「都是用很瑣碎的時間做自己的事，最大的挑戰，我自己覺得睡眠調整好了以後，每天就有好的體力和精神去面對。」她說剛開始覺得，一邊照顧小寶寶，還要一邊把身體養回來，常常有一點力不從心的感覺，「但一定要告訴自己有一天很快就會過去了。」

林志玲12日出席代言活動記者會，透露當高齡產婦的心路歷程。（記者吳致碩／攝影）

提到47歲產子，林志玲說希望給大家信念信心，「我從來從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生，所以我希望所有的女性朋友，也許很多單身、未婚的，妳可能很茫然，也許有一些到現在還是高齡、一直想要嘗試，還沒有辦法做到的，我覺得我也是經過非常非常多努力，超過10幾次嘗試，所以不要放棄，有信念，還有照顧好自己身體很重要，提早照顧好自己的身體」。說著她先是紅了眼眶，最後忍不住落淚，更再次喊話：「有很多媽媽都會面臨，這是現在社會普遍會存在的問題，再辛苦，它一定會過的！」

至於會有第二胎的打算嗎？她坦言：「我沒有辦法辦到，我覺得身體會告訴妳，我盡所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，我除了感謝還是感謝。」