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曾少宗入圍金鐘 和經紀人銀行門口抱頭痛哭

記者陳慧貞／綜合報導
曾少宗的演藝路歷經不少波折。（記者王聰賢／攝影）
曾少宗的演藝路歷經不少波折。（記者王聰賢／攝影）

20年前以「可米小子」出道的台灣男星曾少宗今年以「比悲傷更悲傷的故事」獲提名金鐘迷你劇男配角獎，得知入圍當下，他難掩激動，和經紀人在銀行門口抱頭痛哭，回想學生時期遭霸凌、排擠，曾有兩年沒戲拍、戶頭領不出錢的日子，入行超過20年一路走來悲喜交加，大呼這一刻：「真的想太久、等太久了！」

曾少宗20歲時便一個人從高雄北上發展，求學期間就懷有演員夢，即使念的是美術，也不放棄任何表演機會。不料，他自認對追求夢想的積極態度，卻在同儕間造成「愛出鋒頭」而慘遭排擠，某天放學，他意外在學校布告欄上看到一張大海報，上頭是全班同學聯名對他的謾罵，當下他「無法置信、被羞辱、背叛感」所有情緒一湧而上，下一秒已衝到廁所關起門大哭，「不知道哭了多久，很久吧，哭完我就告訴自己，打開門後，我就不再哭」。

曾少宗星路並非一路順遂，團體解散後，曾長達兩年沒戲拍，窮到戶頭只剩零錢，他還想辦法湊到整數存入，才提得出百元鈔，因為沒拍戲，有製作公司看中他學美術的出身，延攬參與戲劇「許涼涼與她的少女們」美術設計，還因此入圍第50屆金鐘最佳美術設計獎，這也是他首度入圍金鐘，他感嘆：「感謝有那段時間的歷練，這些都成為日後我的表演養分」。

入圍 提名 霸凌

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