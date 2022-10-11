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姐弟戀開花 周興哲2克拉鑽戒求婚成功

記者林士傑／綜合報導
周興哲(左)向趙岱新求婚成功，相差6歲的姐弟戀開花。（取材自Instagram）
周興哲(左)向趙岱新求婚成功，相差6歲的姐弟戀開花。（取材自Instagram）

27歲的周興哲將在下周五攻蛋開唱，同時入圍第59屆金馬獎最佳新演員、原創電影歌曲，事業相當得意，日前宣布求婚成功，與大6歲的前主播女友趙岱新姐弟戀修成正果，趙岱新手上的鑽戒閃閃發光，是周興哲費心委託友人訂製，重達2克拉，粗估價值百萬台幣起跳。

周興哲開心曬出摟抱趙岱新的合照，喊話「Forever and ever」，圈內友人A-Lin、王陽明、韋禮安、鄭心慈等紛紛留言祝福，他的哥哥周予天則Tag趙岱新「歡迎加入這個家庭」。周興哲在三個月前的歐洲慶生之旅求婚，當天精心布置飯店陽台給女友浪漫驚喜，趙岱新答應後感動噴淚，至於婚禮籌備進度？周興哲經紀人表示，現階段仍以工作為主，兩人會再討論，結婚一定會跟大家分享，謝謝大家祝福。

周興哲、趙岱新同為巨蟹座，2018年3月來電開始交往，經過近一年相處後他公開認愛，想起初次見到趙岱新時，覺得她整個人在發亮，霸氣駁斥女方倒追的傳聞，並自爆對趙岱新一見鍾情，誇女友是最單純、好相處的女生。

兩人十分相配，未料竟在2020年10月分手，同年底不避諱同台出席活動，兩人雖然大方擁抱，但仍有些微尷尬，那時趙岱新被問到復合機會，只說一切隨緣，顯見兩人餘情未了，去年6月舊情復燃復合至今。

過去兩人之所以分手，是因為戀情備受關注產生壓力，重修舊好想必調整好心態，趙岱新也透露有進入人生下一個階段的想法，並不排斥閃婚，她跟周興哲的媽媽相處也很愉快，顯見已雙雙獲得家長認可。同星座的兩人熱戀時常一起辦慶生趴，今年到歐洲旅行慶祝，周興哲偏好簡單浪漫的約會，求婚是在兩人單獨狀況下進行，正符合他喜歡時不時給趙岱新驚喜的個性，相當浪漫。

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