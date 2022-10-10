郭家瑋雙喜臨門 入伍曝舊疾「我算幸運」
新人郭家瑋簽約新東家JSJ杰思國際娛樂，日前舉辦「為你唱情歌」音樂會，可謂雙喜臨門，緊接著將在11月入伍服兵役，被問到會不會擔心？他表示：「不擔心，有當兵的歷練才能蛻變成男人。」
他在演出當天看著台下滿滿觀眾，直呼一切辛苦都值得，除了挑戰不擅長的台語、饒舌歌曲，並且選唱「乘風破浪」以及「披荊斬棘的哥哥」系列經典組曲，他說看到王心凌詮釋的「山海」後，感受到王心凌在歌曲的爆發力和震撼，因此把「山海」擺在組曲壓軸，他說：「我覺得不管到任何時候，都要堅持做自己喜歡的事，就像節目裡的哥哥姐姐一樣，用心的唱，用情的唱。」
至於對哪個橋段印象最深刻？郭家瑋搞笑表示是快問快答的遊戲環節，因為歌迷們竟然不知道他最愛的電影是周星馳的經典「功夫」，全部猜錯回答周杰倫的「不能說的秘密」，讓他不斷強調：「我愛『功夫』。」音樂會於27日在GtTV線上獨家首播。
緊接著郭家瑋將入伍服役，特別配了1副全新的眼鏡，搞笑表示當兵會懶得換隱形眼鏡，另外也提到膝蓋受過傷，所以服役時間比同期入伍的其他人短，他說：「其實我當兵只要一小段時間，比起4個月我算幸運了，但我還是對粉絲賣一點關子，等我出來後會再跟粉絲見面。」退伍之後他會更認真創作，「全力為自己的演藝事業努力，好好的工作，好好的生活，寫更多的歌更多的故事，帶給我的粉絲朋友。」
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