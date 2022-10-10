郭家瑋雙喜臨門 入伍曝舊疾「我算幸運」

郭家瑋加盟新東家，首場售票音樂會完美落幕。（圖／杰思音樂提供）

新人郭家瑋簽約新東家JSJ杰思國際娛樂，日前舉辦「為你唱情歌」音樂會，可謂雙喜臨門，緊接著將在11月入伍服兵役，被問到會不會擔心？他表示：「不擔心，有當兵的歷練才能蛻變成男人。」

他在演出當天看著台下滿滿觀眾，直呼一切辛苦都值得，除了挑戰不擅長的台語、饒舌歌曲，並且選唱「乘風破浪」以及「披荊斬棘的哥哥」系列經典組曲，他說看到王心凌 詮釋的「山海」後，感受到王心凌在歌曲的爆發力和震撼，因此把「山海」擺在組曲壓軸，他說：「我覺得不管到任何時候，都要堅持做自己喜歡的事，就像節目裡的哥哥姐姐一樣，用心的唱，用情的唱。」

至於對哪個橋段印象最深刻？郭家瑋搞笑表示是快問快答的遊戲環節，因為歌迷們竟然不知道他最愛的電影 是周星馳的經典「功夫」，全部猜錯回答周杰倫 的「不能說的秘密」，讓他不斷強調：「我愛『功夫』。」音樂會於27日在GtTV線上獨家首播。