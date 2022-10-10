曝產後肚皮鬆垮照 李亮瑾直呼很崩潰

李亮瑾po出產後與懷孕前身材對照。（取材自臉書）

41歲台灣八點檔女星李亮瑾與張峰奇婚後，去年和今年接連生了兩個兒子，上個月產下二寶，目前正在坐月子，她po出產後超真實照片，感嘆：「生了嗎？怎麼感覺肚子裡還有一個？看著兩年前的照片跟現在臃腫的自己…原來當媽是這麼回事啊。」直呼很崩潰。

除了身材，李亮瑾也提到懷第二胎時長出妊娠紋，讓她很沮喪，「第一胎還顧的很好，沒有妊娠紋…但第二胎後期快速撐大的肚皮再也承受不住而悄悄的長出難看妊娠紋了…而我當下也沒發現（因為肚子大到自己看不到）。」

李亮瑾並po出昔日身材火辣的美照，感嘆：「雖然擁有兩個孩子讓我無限感動與滿足..但是…夜深人靜時看到自己回不去的身材跟皮膚…還是難過了，敬女人……」、「抹不去的妊娠紋成了生孩子的紀念」、「鬆垮的肚皮成了當媽的門檻」、「放上照片需要有勇氣」，最後還不忘提醒：「詐騙集團 請勿拿去當你的見證。」

李亮瑾產後第7天時也自曝體重：「誰能告訴我到底發生什麼事？進產房之前的體重胖到71.8公斤，二寶體重3350公克，現在產後第7天體重69.4公斤。說好的胎盤羊水重量呢？說好的兒子體重呢？」直呼「不該站上體重計。」