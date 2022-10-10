陳美鳳連換4件戰袍 低胸、美背一次露

陳美鳳變裝換上水鑽流蘇鏤空裝，露出傲人胸器及美背 。（圖：三立提供）

台灣女星陳美鳳為雙十國慶晚會登上桃園陽光劇場 ，打頭陣擔綱開場秀，一口氣演出國、台、原民語等七首經典歌曲歌曲，連換四套造型，展現百變秀場女王風範。她不愧是「台灣最美歐巴桑」，其中兩套禮服一套開深V，一套放送性感半球，讓觀眾移不開目光。

陳美鳳難得參與國慶晚會，在十多位舞群襯托下，緩緩由升降台出場，氣勢十足。她先以改編版的台灣民謠「望春風」作為開場，演出到鳳飛飛的「巧合」時，變裝換上水鑽流蘇鏤空裝，露出傲人胸器及美背，一雙美腿若隱若現，透出玲瓏有致的好身材。

陳美鳳側身放送火辣半球。（圖：三立提供）

她的組曲中也加入原民曲風，特別邀來小鮮肉「黑旋風」助陣，在唱到排灣族古調時，陳美鳳端出了壓箱寶，戴上陪她征戰各種演出30年的珍藏原住民 華麗頭飾，瞬間成為原住民部落公主，全場萬人尖叫，跟著一起嗨唱，氣氛就像豐年祭般歡樂。陳美鳳一口氣連唱了「望春風」、「LALAI」、「高山青」、「娜魯灣情歌」、「無人熟識」等六首深具台灣味的歌曲，完美呈現了秀場快速換裝的功力。

王彩樺合體許富凱。（圖：三立提供）

陳美鳳最後唱了她的招牌歌「繁華攏是夢」，被問到這次治裝費應該花了不少錢，陳美鳳笑說：「要祝福台灣生日快樂啊！難得的演出機會，大家有歡喜比較重要啦！」

王彩樺輸人不輸陣，出動電音三太子唱跳「保庇」，祝福台灣生日。近年國慶從不缺席的台語歌王許富凱，除了重現大師鄧雨賢的經典作品，還與王彩樺「母子」兩人對唱搖滾版「向前行」，代表台灣永續往前，不畏艱難。

今晚還有陳芳語熱唱「玻璃心」，最後由玖壹壹壓軸，免費讓觀眾聽好聽滿，主辦單位估計整晚超過10萬人參加，為歷年人潮最踴躍的雙十國慶晚會。