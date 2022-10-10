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林志玲不怕老公風采被搶 只怕老公被搶走

記者蘇詠智／綜合報導
林志玲產後首度在台公開露面分享新書。（記者吳致碩／攝影）
林志玲產後首度在台公開露面分享新書。（記者吳致碩／攝影）

闊別台灣兩年的林志玲，返台出席「剛剛好的優雅─志玲姊姊修養之道」分享會，提到在日本的婚姻生活，她自嘲在家裡都滿邋遢，也會因為帶著兒子去買菜、難以保持優雅。聽到媒體好奇老公AKIRA過去是「國民姊夫」，現在有新一代的人選、大S夫婿具俊燁，擔不擔心他風采被搶？她笑道：「我老公不會被搶走就好了」。

再次回到故鄉，林志玲直呼興奮、害羞又緊張，彷彿被隔離兩年終於出關。已為人妻人母的她，自我打趣道：「今天是跟小朋友請假才來的，我看到爸媽帶著小朋友來，大家可能不認識志玲姊姊，沒關係，可以叫我志玲阿姨。」

林志玲不擔心老公AKIRA「國民姊夫」風采被搶。（本報資料照片）
林志玲不擔心老公AKIRA「國民姊夫」風采被搶。（本報資料照片）

她在書中揭露生命中不少難忘的經歷，對於她在公眾場合優雅、得體的應對進退有何影響，坦言和AKIRA沒有爭吵過，雖然也有意見不合時，彼此約定好把心裡話寫出來，或是讓她握他的手，感受到他的溫度，情緒就能緩和，她也自嘲：「可能我日語真的不夠好，有些時候也很難把心裡的想法表達出來。」

她和AKIRA跨越語言的侷限而結合，幕後也有重要功臣，她的某位男性閨密當初在中間幫忙翻譯、傳話，全程參與他們交往的過程，她形容：「好像陪我們談了整場戀愛，謝謝他。」提到AKIRA的「國民姊夫」地位有了新競爭者，她讚嘆大S和具俊曄之間是很美好的愛情，身旁很多女生都羨慕，給了不少人鼓勵，希望大家都能把握住幸福。

林志玲 大S 具俊曄

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