林志玲現身 1詞衝微博熱搜 被揭返台低調做這件事

林志玲出席新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」分享會。（記者吳致碩／攝影）

林志玲 9日出席新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」分享會，升格當媽媽的她分享不少育兒經以及和老公AKIRA的相處之道，而她睽違2年再現身，引起不少粉絲關注，中國網友也在微博 熱烈討論，其中「林志玲活動生圖狀態」也登上熱搜。

林志玲只要一露面總會是焦點，這次出席公開活動也不例外，許多人大讚她依舊美麗，絲毫看不出實際年齡，而微博上也有許多網友轉發活動當天的動態影片，直讚，「狀態滿分，不愧是凍齡美人」，也有人驚呼：「媽呀！她居然快50了？」不過仍有少數人挑瑕疵，認為臉「變了」。

其實，林志玲出道多年，面對眾多評論，她昨天也有提到不太會去看社群網站 上的各種留言，坦言：「時間真的很寶貴，一些你可能一輩子不會有接觸的人講的話，和你身邊的人對你的感想，哪個比較重要？大家自然能做出選擇。」儘管如此，她也會有需要消化情緒的時候，這時運動就很有幫助，她尤其喜歡去游泳，在水裡跟自己對話，感受到被水包覆，心情就變平靜。

她不管外界紛擾，低調做公益，日前林志玲被周刊直擊與志玲姊姊慈善基金會關懷對象見面，一返台就忙著送暖、投身公益，果真是人美心美代表。