劉若英等了3年 小巨蛋「飛行」開唱 首度挑戰四面台

劉若英身著白色造型，像雲朵般要大家跟著歌聲飛行。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人劉若英（奶茶）「飛行日」巡演受疫情 延期三年，首航近日終於從台北小巨蛋起飛，主辦單位號稱斥資台幣上億元（約315萬美元）讓劉若英首戰四面台，以「尋找、成長、勇敢、陪伴」四大篇章串聯，八大機關與視訊特效，打造頂級視覺與聽覺的震撼。

劉若英穿著一襲白色雲朵裝在台中升起獻唱「彼得潘」、「為愛癡狂」等歌開場。她感性表示：「謝謝你們還沒有忘記我，謝謝你們今天來跟我一起飛行，雖然這一次延誤得有點久。」

為了顧到每個角度的粉絲，劉若英站上「環環相扣極光天台」，升高開唱宛如置身銀河夜空；在演唱「最初的地方」時，騎乘離地7公尺的飛天腳踏車，宛如經典電影 ET橋段環場會粉絲。

劉若英分享泰迪熊是自己從小的幸運物，台上突然出現5米高的打氣熊，與粉絲分享幸運與感動，她眼眶泛淚說：「我不是一個嘴巴很甜，會說我很愛你們的人，身為一個歌手，如果能有一首歌可以一直陪伴你們，那是很幸福了。」並與全場合唱最後一首歌「後來」，祝福粉絲平安健康。

除了老公與7歲兒子台下陪伴，觀賞嘉賓還有張小燕、張艾嘉 、李宗盛、五月天阿信、瑪莎、冠佑、范曉萱等大咖星友，足見她的好人緣！且送花友人驚見封麥3年的小哥費玉清，花牌上幽默寫道「我用關心悄悄地參與」。