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19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣

記者蘇詠智╱綜合報導
張艾嘉刷新金馬獎入圍紀錄，笑言再角逐影后已經不緊張。(記者李政龍／攝影)
張艾嘉刷新金馬獎入圍紀錄，笑言再角逐影后已經不緊張。(記者李政龍／攝影)

演藝圈全才藝人張艾嘉今年再度入圍金馬獎最佳女主角，又獲頒國家文藝獎，創下驚人紀錄，剛好台灣新電影40年回顧重新放映陳坤厚執導、她和李宗盛主演的「最想念的季節」，她特地返台見老友、領取榮耀。

69歲張艾嘉今年再憑主演港片「燈火闌珊」入圍金馬影后，她曾以女主角、女配角、導演、編劇等身分獲金馬獎提名，是金馬史上「入圍最多的幕前工作者」，這次是第19次闖金馬。張艾嘉說入圍已經不會緊張，做演員把戲演好是應該的，其他東西都隨緣。

張艾嘉輝煌的從影歷程中，參與「台灣新電影」的那一段，至今還讓人津津樂道。她也認為那是個「黃金時代」，台灣經濟正在起飛，影壇開始世代交替，新銳導演冒出頭，那個時代的很多電影對現在還有很深的影響。而「最想念的季節」也是她自己最喜歡的作品之一，笑道：「這是李宗盛先生的處女作，他的角色和那個時候的他太像了，他正好在幫我做唱片、指導我，所以做唱片的時候他可以對我很凶，但到電影裡面我可以對他很凶，非常開心，有好多的回憶。」

台灣新電影時期，張艾嘉認為電影人夠勇敢，她眼中用數字去衡量成敗並不正確，希望年輕人更大膽的去創作，而像她這樣年紀的人就做這年紀該做的事，自我打趣：「國家文藝獎我都想說是不是要催你該退休、該讓位了，但我還是很高興，還能跟很多年輕人，大家一起跳舞，這是很開心的事。」

張艾嘉（右）開心與「最想念的季節」導演陳坤厚重聚。(記者李政龍／攝影)
張艾嘉（右）開心與「最想念的季節」導演陳坤厚重聚。(記者李政龍／攝影)

電影 張艾嘉 入圍

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