連俞涵自認易相信事物 「茶金」客家千金上身靠這一物

「茶金」製作人徐青雲(左)、演員連俞涵上「影視聽名人堂」節目。（圖／公視提供）

台灣公視攜手國家電影 及影視聽文化中心（國家影視聽中心），製播「影視聽名人堂」講座節目，首集將由公視打造最美台劇 「茶金」演員連俞涵、製作人徐青雲細說幕前、幕後故事。

「影視聽名人堂」由國家影視聽中心董事長藍祖蔚擔任主持人，以名人深度訪談形式，邀訪台灣影視聽領域知名藝人及專業人士，讓觀眾一探他們的從業點滴。首集來賓、「茶金」製作人徐青雲提及要拍攝這齣客家戲劇時，心情非常雀躍，她也為這齣戲「設了跟過去不一樣的門檻」，希望能做有別於常見的四縣腔客語劇，而是完全使用海陸腔客語。

而徐青雲也提到另外一個門檻是想打造台灣在地的時代劇，她說：「70年前其實不遠，我們居然對這段歷史這麼薄弱。」藍祖蔚在訪談中讚揚「茶金」最後呈現的成果說，「從世界看台灣，從台灣看世界，很少有能這樣點出台灣跟世界勾連的戲劇作品。」

「茶金」細膩刻畫台灣茶葉的「黃金年代」，更以「商戰」作為戲劇核心，藉劇中人物的身影和故事，重現具時代氛圍的絕美場景，而劇中角色挑戰包括客、台、國、日、英等多國語言。劇中有大量的客語演出，對主演們都是挑戰，連俞涵在訪談中說，因為疫情 關係，「剩下一個半月開始上客語，但我就豁出去講。」同劇演員也一起上課，她說，「反正大家在同一艘船上，不管快或慢都一起前進。」

平常不照鏡子、不修邊幅的連俞涵首次飾演客家千金小姐，笑稱自己念客語時都會戴上「客家千金」字樣髮夾，來催眠自己就是客家人。連俞涵也認為自己「容易相信事物」的性格，更能輔助她進入角色。