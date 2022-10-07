爆夜入李杏香閨後 温昇豪大方同台：下次待久一點

李杏(右起)、温昇豪爆緋聞後首度同台，左為合作「茶金」的郭子乾。（記者王聰賢／攝影）

人夫温昇豪和女星李杏因合作電視劇「茶金」傳假戲真做，被拍到暗夜幽會還到女方家。兩人日前與同劇的郭子乾出席客委會金鐘入圍 交流會，爆出緋聞 後首度合體公開露面，李杏直呼：「大家一天到晚來我家、待到早上，都沒有人要拍。」唯獨温昇豪僅待20分鐘就被爆緋聞，温昇豪開玩笑說：「沒有生氣，只是下次我要待久一點。」笑稱時間太短被「汙辱」了。

温昇豪之前出席活動就稱：「沒什麼好避的。」表示和李杏見面老婆也知情。李杏形容自家很舒服，因此很常把朋友帶回家，媽媽、妹妹也同住，根本沒有獨處問題，且最常去她家的男星另有其人，就是好友林鶴軒（大鶴），「他很常在我家喝醉，巴不得大家都來拍他」。郭子乾也透露，有去過李杏家四、五次，笑說：「等一下大家就會去。」李杏則提議，金鐘典禮後，大家可到她家慶功。

此外，李杏這次入圍，竟還受到大鶴祖先保佑，透露她到大鶴家時，對方說自家祖先很靈，讓她「打聲招呼」，結果一拜就入圍金鐘了，而大鶴今年也有入圍。李杏開玩笑說，覺得大鶴此舉可能想跟她求婚，「應該覬覦我很久了吧」。不過之後還是會再去大鶴家，向祖先們還願。

李杏剛確診新冠肺炎 康復，她透露自己幾乎無症狀，只有喉嚨痛跟咳嗽，但兩天後就痊癒，直呼覺得自己幸運。不過隔離期間吃飽就睡，為了之後出席典禮穿禮服，李杏一解隔離就開始積極減肥。