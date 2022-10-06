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周杰倫穿越時空？巴黎見畢卡索孫女喊神奇

記者王郁惠╱綜合報導
周杰倫(右)在巴黎受邀到畢卡索孫女黛安娜家做客。(圖：杰威爾提供)
周杰倫(右)在巴黎受邀到畢卡索孫女黛安娜家做客。(圖：杰威爾提供)

藝人周杰倫近日出席巴黎時裝周，不只與足球巨星梅西、鄭秀文、G-Dragon（權志龍）相見歡，又受邀到現代藝術大師畢卡索的孫女黛安娜家做客，超強人脈讓人驚呆。

周杰倫去年與國際拍賣行蘇富比合作策展，策畫展出的作品中就包含畢卡索的作品。他曾造訪巴黎畢卡索美術館，這次美術館展出畢卡索畫他女兒瑪雅的系列作品，他受邀與畢卡索的孫女見面。

周杰倫說：「要深入了解畢卡索的作品，過去是藉著翻閱美術書籍，或是藝術圈朋友的介紹，這次透過畢卡索孫女黛安娜的講述，彷彿瞬間就進入畢卡索的繪畫世界，這對我來說是一件非常神奇的事情！」

身為法國藝術史學家的黛安娜，特別送周董自己編輯探討畢卡索與女兒的新書「Maya Ruiz-Picasso」，也承諾有機會在展覽上親自為他解說每一幅畫背後的故事。但由於周董此趟法國行行程滿檔，不確定是否能去畢卡索博物館參觀。

許多網友看到這張合照驚呼「藝術倫」，有人留言問他是否如穿越了見到畢加索本人一樣，周董回覆他：「懂喔！」黛安娜也在周董Instagram下回覆「很開心分享我們對於藝術、收藏和生活的熱情」。

畢卡索 周杰倫 美術館 梅西

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