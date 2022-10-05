和胡宇威約會零互動吵架了？陳庭妮吐心聲：願為愛示弱

陳庭妮認為愛是付出，且是一件很偉大的事。(圖:ELLE提供)

台灣女星陳庭妮和胡宇威今年公開戀情，且一公開就是宣布求婚成功，小倆口假戲真做讓粉絲樂翻了。不過兩人被周刊拍到私下一起用餐後，走在路上卻是「0互動」，被質疑是否吵架。而陳庭妮接受「ELLE」雜誌專訪時，也分享，這幾年才明白「愛要及時」的道理，也願意在有爭執時先認錯。

陳庭妮表示：「以前我是不太示弱的人，就算我知道我錯了，但我不太想要承認，也不太會道歉，想說行為改變就好了。可是我現在覺得示弱很重要，要適時的道歉，必須讓別人感覺到你的改變跟付出，其實這段關係才會持久。」

陳庭妮形容自己不是樂天派，而是習慣把自己繃得很緊。(圖:ELLE提供)

陳庭妮繼續分享：「我覺得愛是付出，而付出是一件很偉大的事，因為大家都是有自由意志的人，但為什麼在付出的過程中會不計較回收？其實背後需要強大的愛來做支撐。」

今年金鐘獎陳庭妮以「火神的眼淚」入圍 最佳女配角獎，但她受訪時感嘆，演員為了成就角色，必須暫時捨棄原本的自己、與自我對話，「每次我完成一個角色殺青後都會特別孤單，那感覺好明顯。」

掏空一切後，心境迎來無限惆悵，陳庭妮形容那段時間：「我既沒有角色的靈魂，也把陳庭妮的靈魂留在家裡三個月，只剩下肉體走來走去。那段時間是我在找自己，有時候要把陳庭妮找回來的過程會很拉扯，甚至有一點覺得⋯⋯我很對不起陳庭妮。」

陳庭妮也形容自己：「其實我不是什麼都不去想的樂天派，而是習慣把自己繃得很緊。」想要追求完美，或是為了讓外界肯定自己，過去她積極的想去進修、多閱讀，希望讓自己更言之有物、讓大家覺得她是一個有內涵的人，卻在這個過程中迷失了。

陳庭妮覺得每次殺青後都會迎來無限惆悵。(圖:ELLE提供)

「那些都不是真正的我，發現好像要聽聽自己的聲音，不完美又怎樣？不如大家預期又怎樣？我盡力了也享受那過程。」講到激動處，陳庭妮忍不住眼眶泛淚，「我也不想讓大家覺得我是一個完人，完全沒有負面情緒又快樂開朗，真的不是。願意了解跟承認自己不完美，我覺得很難，而我也還在學習的路上。」

30歲後，陳庭妮覺得才真正了解自己是誰，「轉念帶給我很多快樂，當你心境上很知足，快樂真的變得好巨大；人不可能會有完美的那天，但一個人最迷人的樣子，是擁有自己模樣的時候。」