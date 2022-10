周杰倫到畢卡索孫女家中作客。(取材自Instagram)

周杰倫 近來前往法國巴黎除了參加時裝周外,還與巴黎聖日耳曼足球 俱樂部主席碰面,並分享與世足球王梅西(Lionel Messi)的合照,如今又再曝光與畢卡索 孫女見面。

周杰倫這次巴黎之行,很榮幸受邀到畢卡索孫女家中作客,在Instagram分享兩人合照,並很期待下次能在畢卡索博物館聽到對方的導覽,粉絲見到合照還直呼「哥是不是有那種穿越時空的的碰撞感,就好像穿越了見到畢卡索本人一樣」,畢卡索的孫女也親自留言「What a pleasure to share our passion for art, collecting and life (很高興能與你分享我們對藝術、收藏和生活的熱情)」,周杰倫也已英文、法文回應「Had a great time today, Merci beaucoup!(今天玩得很開心)」。