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台語唱將高向鵬跌倒昏迷1年 67歲撒手人間

記者梅衍儂／綜合報導
王瑞霞(左)受訪時邊哭邊回憶和高向鵬(右)一起工作的種種。（取材自臉書）
王瑞霞(左)受訪時邊哭邊回憶和高向鵬(右)一起工作的種種。（取材自臉書）

67歲台語唱將高向鵬去年跌倒昏迷送醫，日前驚傳他過世消息，他的好友在臉書透露「祝福你在天堂上繼續大紅大紫」，恬娃也在臉書表示「高向鵬兄弟安息了」，目前所屬唱片公司暫時未接電話。

與高向鵬因腦缺氧昏迷，一度在加護病房搶救，和他搭檔合作近30年的歌手方怡萍去年一度向媒體報平安，並表示捏他的手他已經有痛感的反應了，這樣應該是很好的事情，也算是有一絲絲進展，怎料，今卻傳出他已離世的消息。

高向鵬去年跌倒昏迷送醫，日前驚傳他過世消息。（取材自臉書）
高向鵬去年跌倒昏迷送醫，日前驚傳他過世消息。（取材自臉書）

好友王瑞霞也在臉書哀悼「祝福他脫離病痛，跟隨菩薩好好修行」，她受訪時哽咽表示非常難受，邊哭邊回憶兩人以前在工作時的點滴：「我們是秀場的老戰友，以前婚喪喜慶都會找我們去唱歌，從他身上我看到樂觀，我們是本土歌手，歌紅人不紅，他都會鼓勵我說沒關係，先把錢賺起來，你有錢在台北有立足的地方，以後比較不怕。」

高向鵬外號「大牌哥」，王瑞霞提到，高向鵬常勉勵她要認真唱，不要怕別人不認識，「從我剛踏入歌壇、結婚一直到現在，他都是很關心我，會用很幽默的方式鼓勵我，會自我消遣，說『我就是大牌，唱到老我還是大牌』，他說要先肯定自己，他也常說不管有多大牌，不要把舞台上的榮耀拿到舞台下，有一天沒有的話才不會那麼落寞。」

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