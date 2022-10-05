從影十年 范宸菲強敵環伺拚金鐘視后

范宸菲出道十年首次入圍金鐘女主角。（記者沈昱嘉／攝影）

今年金鐘獎女主角獎被譽為死亡之組，林心如、楊謹華和謝盈萱奪后呼聲高，而同樣入圍 的女星范宸菲光芒被稀釋，提到心情她沒有受傷，反而很不可思議自己的名字和這些大咖並列。她說：「這些人都是可敬、崇拜的演員，跟她們一起入圍是不是代表我也有厲害！感恩！感謝！」

范宸菲今年以「國際橋牌社2」入圍女主角獎，從影十年的她首度入圍金鐘，她說有看其他入圍者的作品，從中可以學到原來表演可以這樣可以那樣，收穫也不少。自己為了詮釋政治線記者一角，還特別跟她政大學長主播許輔請益，也去看了工作環境，及關於記者的一些自傳和電影，做足功課、田調對進入角色幫助很大。

她一度因疫情 工作大減陷事業低潮，曾想過放棄演藝工作，「想放棄的念頭一直都有，就是高高低低、低低高高，沒有放棄是一直以來很多人幫助我，而我也很自律，沒收入的時候我開始斜槓，學客語、學唱歌，增加機會，結果就真的主持客語節目，年底也要發行客語專輯。」她說，「最後沒有離開演藝圈，並入圍金鐘，就是代表我努力的方向是對的吧」。

她從廣告出身，先後拍過植劇場 、大愛劇場，後來也接觸了八點檔，但不適應八點檔快節奏的工作方式表態過暫時不會再考慮接拍。

對此她說：「八點檔是很珍貴的一段歷程，很感謝有機會嘗試，只是現階段可能不會是我的重點。」十年磨一劍終於入圍，雖強敵環伺，范宸菲不擔心獎落別人，「起碼還有五分之一的機會」。