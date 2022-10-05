我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

從影十年 范宸菲強敵環伺拚金鐘視后

記者楊起鳳／綜合報導
范宸菲出道十年首次入圍金鐘女主角。（記者沈昱嘉／攝影）
范宸菲出道十年首次入圍金鐘女主角。（記者沈昱嘉／攝影）

今年金鐘獎女主角獎被譽為死亡之組，林心如、楊謹華和謝盈萱奪后呼聲高，而同樣入圍的女星范宸菲光芒被稀釋，提到心情她沒有受傷，反而很不可思議自己的名字和這些大咖並列。她說：「這些人都是可敬、崇拜的演員，跟她們一起入圍是不是代表我也有厲害！感恩！感謝！」

范宸菲今年以「國際橋牌社2」入圍女主角獎，從影十年的她首度入圍金鐘，她說有看其他入圍者的作品，從中可以學到原來表演可以這樣可以那樣，收穫也不少。自己為了詮釋政治線記者一角，還特別跟她政大學長主播許輔請益，也去看了工作環境，及關於記者的一些自傳和電影，做足功課、田調對進入角色幫助很大。

她一度因疫情工作大減陷事業低潮，曾想過放棄演藝工作，「想放棄的念頭一直都有，就是高高低低、低低高高，沒有放棄是一直以來很多人幫助我，而我也很自律，沒收入的時候我開始斜槓，學客語、學唱歌，增加機會，結果就真的主持客語節目，年底也要發行客語專輯。」她說，「最後沒有離開演藝圈，並入圍金鐘，就是代表我努力的方向是對的吧」。

她從廣告出身，先後拍過植劇場、大愛劇場，後來也接觸了八點檔，但不適應八點檔快節奏的工作方式表態過暫時不會再考慮接拍。

對此她說：「八點檔是很珍貴的一段歷程，很感謝有機會嘗試，只是現階段可能不會是我的重點。」十年磨一劍終於入圍，雖強敵環伺，范宸菲不擔心獎落別人，「起碼還有五分之一的機會」。

入圍 劇場 疫情

上一則

停播又下架？王心凌「星星的約定」命運多舛

下一則

派瑞絲希爾頓懸賞萬元急尋愛犬 詢問7位寵物溝通師

延伸閱讀

掌摑風暴後低調夠久了？威爾史密斯12月強勢回歸

掌摑風暴後低調夠久了？威爾史密斯12月強勢回歸
告別式前傳好消息 劉引商入圍亞洲影藝女配角

告別式前傳好消息 劉引商入圍亞洲影藝女配角
原創歌被指不符資格 「窄路微塵」入圍金馬4項變3項

原創歌被指不符資格 「窄路微塵」入圍金馬4項變3項
明年玫瑰公主 3華裔少女入圍

明年玫瑰公主 3華裔少女入圍

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29
張蘭首度回應與張穎穎合照真相。（取材自微博）

張蘭還原與張穎穎合照真相：被心機綠茶婊給利用

2022-09-30 00:00

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子