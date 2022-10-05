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再砲黃嘉千 夏克立親揭「不回台內幕」：已在加國離婚

記者楊起鳳／即時報導
夏克立嘗試為自己發聲。（取材自Instagram）
夏克立嘗試為自己發聲。（取材自Instagram）

台灣女星黃嘉千日前爆出和加拿大籍老公夏克立結束16年婚姻，並在上個月展開離婚官司，而本月4日傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立的官司已勝訴，台灣的離婚官司預計在11月也將會有結果。對此，夏克立連續幾天在社群發聲，5日稍早又再度於臉書上發文公開不來台灣的真正原因，怒斥自己被「某些人」冠上許多不實的罪名，讓他感覺這個社會毫無正義。

夏克立說他沒有回台灣的真正原因：「我沒有回來，因為我害怕某些人會試圖指控我更多不真實的指控，而我已經在加拿大開始離婚了。」「我沒回去台灣，也不是因為媒體所說的原因。 我已經先在加拿大法院請求離婚，這才是主要原因。 請停止誣賴和指控，那些都不是真的，媒體和全球社會缺乏正義，令人心浮氣躁。無辜在證實有罪之前絕對是個笑話。」

事實上，夏克立4日晚間就曾在臉書上發文，將自己的離婚官司比喻為「加拿大版的強尼戴普案」，並在文中強調明明還沒有判決自己卻被黑了，讓他忍不住怒批「到底是誰在對外放話與操作想欺騙大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出來澄清」，他也希望能低調處理相關事宜，但等到的卻是台灣媒體對他不利的新聞報導。

夏克立（右）、黃嘉千正在打離婚官司。（本報資料照片）
夏克立（右）、黃嘉千正在打離婚官司。（本報資料照片）

加拿大 黃嘉千 臉書

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