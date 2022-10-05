再砲黃嘉千 夏克立親揭「不回台內幕」：已在加國離婚

夏克立嘗試為自己發聲。（取材自Instagram）

台灣女星黃嘉千 日前爆出和加拿大 籍老公夏克立結束16年婚姻，並在上個月展開離婚官司，而本月4日傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立的官司已勝訴，台灣的離婚官司預計在11月也將會有結果。對此，夏克立連續幾天在社群發聲，5日稍早又再度於臉書 上發文公開不來台灣的真正原因，怒斥自己被「某些人」冠上許多不實的罪名，讓他感覺這個社會毫無正義。

夏克立說他沒有回台灣的真正原因：「我沒有回來，因為我害怕某些人會試圖指控我更多不真實的指控，而我已經在加拿大開始離婚了。」「我沒回去台灣，也不是因為媒體所說的原因。 我已經先在加拿大法院請求離婚，這才是主要原因。 請停止誣賴和指控，那些都不是真的，媒體和全球社會缺乏正義，令人心浮氣躁。無辜在證實有罪之前絕對是個笑話。」