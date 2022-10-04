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劉引商追思會 許瑋甯送花悼念「奶奶一路好走」

記者蘇詠智／綜合報導
劉引商公祭，文化部頒贈旌揚狀，由劉引商90歲丈夫(右)代表接受。（記者蘇健忠／攝影）
劉引商公祭，文化部頒贈旌揚狀，由劉引商90歲丈夫(右)代表接受。（記者蘇健忠／攝影）

曾獲台北電影獎最佳女主角的資深女星劉引商，上月中旬於睡夢中辭世，享壽86歲。家人為她在台北市立一殯舉辦告別式，包括王滿嬌、 吳敏（鳥來嬤）、康凱、楊光友、鄧安寧等演藝圈友人與夥伴都到場致意；曾在「紅衣小女孩」演她孫子與其女友的黃河、許瑋甯則送花表達悼念。

劉引商是國立藝專（今台藝大）科班出身，台灣電視史上第一齣連續劇「晶晶」，她扮演女主角的母親，在影視界留下相當豐富的作品。告別式上，文化部特別頒發旌揚狀，由她90歲的丈夫蕭慶賡代為領取，蕭慶賡亦表示願與她來世再相聚。

鳥來嬤吳敏到場弔唁，神情哀傷。（記者蘇健忠／攝影）
鳥來嬤吳敏到場弔唁，神情哀傷。（記者蘇健忠／攝影）

中華演藝總公會理事長康凱，認為劉引商個性豪爽、直率，所以性格相投的人就會成為朋友；而她是戲劇科班出身，對於表演很熱愛也重視，不會為了生活各種角色邀約都接，覺得適合的才會演，有可能讓不能理解的人感到難搞。

鄧安寧送劉引商最後一程。（記者蘇健忠／攝影）
鄧安寧送劉引商最後一程。（記者蘇健忠／攝影）

身兼導演、演員的男星鄧安寧曾和劉引商合作大愛電視劇「你好，我是誰？」，此劇讓她入圍了新加坡2022亞洲影藝創意大獎最佳女配角。鄧安寧大讚她是非常讓自己折服的前輩，接到她去世的消息感到很遺憾，不管如何一定要來送她最後一程。

許瑋甯則透過經紀人表示：「剛好有工作無法前往，所以送花致意，很珍惜跟引商奶奶一起拍戲的回憶，希望奶奶一路好走。」黃河則說：「總是親切、溫暖且專業，我會一直記得並想念引商奶奶，謝謝引商奶奶給我的照顧和愛。」

許瑋甯 新加坡 導演

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