温昇豪17歲打這份工 領高薪吃喝玩樂：吃鮑魚長大

温昇豪出席500盤活動，回憶當年在飯店打工的日子。（圖／500輯攝影團隊提供）

台灣藝人温昇豪近期忙籌拍新戲，身兼製作人、主演，每天有開不完的會，日前他出席500盤美食 評鑑晚宴，抱著參加美食饗宴心情出席活動，回想起求學時期在飯店餐飲部打工的日子，直呼：「我就是吃鮑魚、魚翅長大的」。

明星出道前都曾是平凡、普通的素人，温昇豪25歲時，曾當過記者、拍過廣告、到政府機關工作，還創業開過燒肉店，一年就換了3、4份工作，但更早之前，他卻只打了一份工，甚至一做就是6、7年，想起當年在飯店廣東酒樓打工的日子，温昇豪說，「從17歲到大學，都在這家飯店打工，外場、內場、廚房都做過，對餐桌服務完全不陌生。」他笑說，做過端盤子、分菜，後來還被調到廚房當傳菜生，「這是最爽的工作了，只要將點好的菜單，把紙條送到廚房，夾在盤子上就好」，還可以在一旁觀摩廚師做菜，和廚師們一起吃飯，「每天喝魚翅、吃鮑魚，我就是這樣長大的」。

温昇豪有過這樣一段與美食聯結的回憶，當時打工雖辛苦，不過付出有代價，他笑說：「雖然不是全職，但若從上午10點到晚上9點多，一天下來就有1500元，一個月大約有2萬多」比在速食店打工還賺，還因他外型體面加上有外語能力，主管一度還想把他調為大廳接待，只是月薪不錯，他卻沒存下來，「那時候打工的薪水，都拿去KTV唱歌、打撞球，吃喝玩樂花光了」。

繼2019年以「我們與惡的距離」拿下金鐘男配角獎，温昇豪今年以「茶金」角逐金鐘視帝，被問最強勁敵？他強調並非場面話，而是真心認為「入圍 即肯定」，每位獲提名 者都很強，提到陳亞蘭入圍競爭，温昇豪直呼，特別佩服為表演下苦功的演員，「他們從完全不會到會，背後需要付出多少的努力，所謂台上一分鐘，台下十年功，光是這點，就很值得鼓勵了」。