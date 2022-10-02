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彭佳慧攻蛋邀14歲兒子合唱 台上親簽聯絡簿

記者梅衍儂​​／綜合報導​
彭佳慧兒子(左)拿出聯絡簿，台上讓媽媽親簽。（記者李政龍／攝影）
彭佳慧兒子(左)拿出聯絡簿，台上讓媽媽親簽。（記者李政龍／攝影）

出道26年，台灣歌手彭佳慧相隔五年三度攻蛋，日前在台北小巨蛋舉辦「怎樣Julia / Run Wild」演唱會，14歲的兒子Brandon以神祕嘉賓之姿現身舞台，母子合體嗨唱「關你屁事啊」， 彭佳慧直呼：「你媽媽誰啊？把你生那麼帥！」

她笑說青春期的兒子有點害羞，送球鞋他才答應上台，Brandon還當場拿出聯絡簿請彭佳慧簽名，並問：「你什麼時候回家？」彭佳慧和兒子要求一個擁抱，她感動說：「他好久沒有抱我，沒辦法，青春期。」

這場演唱會原定去年舉行，受疫情影響延期，彭佳慧積極備戰連換四套造型，更以她的英文名字「Julia」為靈感打造J型舞台。她以一席粉紅西裝搭配紗裙開場，站在五層樓高的舞台帶來「對面的我」、「訊息」、「太難唱了」等歌，開心說：「小巨蛋、各位朋友大家好，我回來了！在疫情當中要跟各位相聚在這裡，真的非常不容易！」

儘管四個多月前確診，康復後的她鐵肺功力不減，深情演繹「聽說愛情回來過」、「相見恨晚」、「走在紅毯那一天」、「舊夢」、「大齡女子」等經典歌曲，獲台下掌聲不斷。

她找來兒子對唱，經紀人透露彭佳慧其實比兒子還緊張，兒子進錄音室練唱，大多時間都不肯唱給她聽，直到彩排彭佳慧才真正聽到兒子的練習成果；演唱會另一位嘉賓是YELLOW黃宣，提到兩人緣分，彭佳慧透露2017年推出的專輯「我想念我自己」就找了黃宣合作「戀愛，俘虜」、「關你屁事啊」。

在演藝圈擁有好人緣的她，包括曾國城、周蕙、NONO、黃大煒、黃嘉千、許傑輝、康康等星友都場聆聽。至於彭佳慧男友則購票力挺，藏身觀眾席為她加油。

疫情 黃嘉千

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