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告別式前傳好消息 劉引商入圍亞洲影藝女配角

記者楊起鳳╱綜合報導
劉引商(左)和寇世勳都入圍2022亞洲影藝創意大獎。(圖：大愛提供)
劉引商(左)和寇世勳都入圍2022亞洲影藝創意大獎。(圖：大愛提供)

2022亞洲影藝創意大獎公布入圍名單，由寇世勳和劉引商主演的大愛劇場「你好，我是誰」入圍最佳男主角及最佳女配角；劉引商在9月14日凌晨睡夢中辭世，來不及獲知入圍好消息，她的告別式預計3日舉行。

「你好，我是誰」首映記者會時剛好是台灣疫情嚴峻期間，製作單位考量劉引商高齡的風險，考慮再三是否邀請出席，劉引商不但力挺，也堅持要參加記者會，並且在記者會中告知大家她抗癌的心路歷程；沒想到最後還是不敵疫情，確診後在解隔的前一天，於睡夢中辭世，享壽85歲。

寇世勳在劇中飾演一位神經內科權威曹汶龍醫師，人稱「曹爸」，在台灣嘉義大林慈濟醫院成立失智症中心，拯救一個個快被失智症壓垮的家庭。寇世勳扮演「曹爸」唯妙唯肖，開拍前還特別南下拜訪，跟已經失智的曹奶奶一見如故，現場立刻推起曹奶奶輪椅邊走邊聊，也讓寇世勳想念自己去世的母親。

劉引商在劇中是寇世勳的母親，罹患失智症，兒子則以身作則，以樂觀態度照顧曹奶奶，反讓曹奶奶像是返樸歸真般，成為一個快樂的老小孩。

劉引商在大愛電視還有一齣戲「搜尋者」，預計2023年播出，劇中單元仍有吃重的演出，讓觀眾能夠再次看到劉引商精湛的演技。

AAA亞洲影藝大獎頒獎典禮在12月初以線上視訊直播隆重登場。

失智 入圍 疫情

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