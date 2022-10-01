我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

跨越23年戀情 大S同框具俊曄放閃甜死人

記者李姿瑩、杜沛學╱綜合報導
大S(左)形容自己會追男人，但只有具俊曄「太愛而不敢追」。(圖：VOGUE提供)
大S(左)形容自己會追男人，但只有具俊曄「太愛而不敢追」。(圖：VOGUE提供)

大S具俊曄首度合體，接受雜誌採訪分享這段跨越23年的愛情故事。大S提到，當年兩人分手時，她傷心欲絕，一度想退出演藝圈，「心中想著因為我是藝人，才不能跟他自由交往，所以很討厭這個工作。後來偉忠哥求我不要退出演藝圈，所以我跟我妹和萱萱（范曉萱）才請了假一起去倫敦散心。」

兩人相隔20年再度聯絡上，經過重重關卡，具俊曄結束在台隔離後，終於見到大S，一到大S家，具俊曄興奮地從電梯衝出來，但因為太開心，抱大S抱得太大力，讓她大喊：「歐巴小力一點，我的肩膀快要骨折了。」

大S也提到：「大家都聽過我出了名地會追人，但唯有歐巴，是他追我，我太喜歡他，反而不敢追。」她坦言至今仍覺得一切如夢，「但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」

大S也透過自身經歷，鼓勵女人一定要勇敢追求愛情，「沒有跟對方在一起，就不知道會發生什麼。」如今他們確定不會辦婚禮，大S自己都說：「我已經受夠結婚的一切，我們兩個年紀都這麼大，更不需要那些。」因此就連婚戒他們都是用刺青取代實體鑽戒，具俊曄買了刺青機，在自己身上練習，最後把戒指圖樣紋到大S和自己的手指上。

具俊曄也證實未來定居在台灣，因為「熙媛在的地方就是我的家」。現在他們每天就在家裡吃具俊曄煮的韓國料理，一起追韓劇，完全實現了大S 1998年在「娛樂百分百」中許下的願望「我很有誠意，希望他會跟我結婚」。

大S 具俊曄 韓劇

上一則

陪伴母親…林志玲夫妻將返台長住？

下一則

張智霖「披哥」舞台告白袁詠儀 補她感人婚禮

延伸閱讀

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
大S、具俊曄首度合體登上雜誌封面 幸福畫面曝光

大S、具俊曄首度合體登上雜誌封面 幸福畫面曝光
愛的刺青消失 貝克漢夫妻感情生變？

愛的刺青消失 貝克漢夫妻感情生變？

熱門新聞

蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34
安琪莉娜裘莉（右）被揭用盡各種手段要搶走布萊德彼特。（路透資料照片）

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

2022-09-24 13:25
關之琳樣貌極美。（取材自微博）

60歲關之琳逛跳蚤市場 未修圖無罩真面目曝光

2022-09-29 00:18

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機