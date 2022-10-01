跨越23年戀情 大S同框具俊曄放閃甜死人

大S(左)形容自己會追男人，但只有具俊曄「太愛而不敢追」。(圖：VOGUE提供)

大S 和具俊曄 首度合體，接受雜誌採訪分享這段跨越23年的愛情故事。大S提到，當年兩人分手時，她傷心欲絕，一度想退出演藝圈，「心中想著因為我是藝人，才不能跟他自由交往，所以很討厭這個工作。後來偉忠哥求我不要退出演藝圈，所以我跟我妹和萱萱（范曉萱）才請了假一起去倫敦散心。」

兩人相隔20年再度聯絡上，經過重重關卡，具俊曄結束在台隔離後，終於見到大S，一到大S家，具俊曄興奮地從電梯衝出來，但因為太開心，抱大S抱得太大力，讓她大喊：「歐巴小力一點，我的肩膀快要骨折了。」

大S也提到：「大家都聽過我出了名地會追人，但唯有歐巴，是他追我，我太喜歡他，反而不敢追。」她坦言至今仍覺得一切如夢，「但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」

大S也透過自身經歷，鼓勵女人一定要勇敢追求愛情，「沒有跟對方在一起，就不知道會發生什麼。」如今他們確定不會辦婚禮，大S自己都說：「我已經受夠結婚的一切，我們兩個年紀都這麼大，更不需要那些。」因此就連婚戒他們都是用刺青取代實體鑽戒，具俊曄買了刺青機，在自己身上練習，最後把戒指圖樣紋到大S和自己的手指上。

具俊曄也證實未來定居在台灣，因為「熙媛在的地方就是我的家」。現在他們每天就在家裡吃具俊曄煮的韓國料理，一起追韓劇 ，完全實現了大S 1998年在「娛樂百分百」中許下的願望「我很有誠意，希望他會跟我結婚」。