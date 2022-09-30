「前五燈獎」女主持人淡出10年發生10次車禍 近況曝光

淡出十年的和家馨將復出。（圖：和家馨提供）

台灣女星和家馨和何豪傑婚後生了兩個兒子，當年為相夫教子淡出多年，最近十年至少發生十次車禍 。為求健康樣樣試，她甚至大膽嘗試口服乳霜，終於恢復健康，變得容光煥發，因此考慮在近期重返表演舞台。

看到老公何豪傑和兒子何柏廷同台演出電視劇「市井豪門」，久違螢光幕的前「五燈獎」主持人和家馨也蠢蠢欲動。她說，從未對演藝工作失去興趣，實在是十年前健康問題嚴重，才讓自己長期離開喜愛的表演舞台。

她說，最近十年開車接送子女，經常因為半途突然想要昏睡而至少發生過十次車禍，最後一次是經由被她撞倒的重機騎士發現她臉色慘白，叫她先緊急就醫檢查，這才診斷出她血紅素低到只有3.2，加上神經系統有退化跡象，甚至就連免疫系統也出了問題，健康早已亮起紅燈，開車上路宛如不定時炸彈充滿危險性。

淡出十年的和家馨將復出。（圖：和家馨提供）

和家馨表示，十年來為求康復，她看遍不少中西醫，吃過不少保健品，為了補身子最多還曾經暴肥十幾公斤。期間她曾經透過親友介紹把一種乳霜，除了用來塗抹，還勇於嘗試外抹加稀釋內服，直到現在總算逐漸恢復正常體態及健康。

和家馨說，隨著十年歲月過去，小孩已經長大，空閒時間也增加許多。不甘最近升格只當星媽的她考慮，在年底前重返演藝圈，正式恢復藝人身分，再現螢光幕。