大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

台灣女星大S （徐熙媛 ）和南韓藝人具俊曄 夫妻接受「VOGUE」雜誌專訪，首度公開同框的畫面曝光後，掀起一片熱議，兩人也公開了這段長達23年的愛情故事細節，其中，兩人再度聯繫上，全因大S「20年來電話號碼都沒換」，這也曾是熱門話題，她受訪時也提到不換號碼的原因。

大S表示：「歐爸打電話給我的時候我非常驚訝，可以說是悲喜交加吧。我手機都沒有換號碼，說真的，有可能是刻意不想換，因為20幾年前分手時我就是用這支號碼，他後來搬家完全斷掉聯絡，我就沒有再換電話了。」

再度聯繫上後的第一通電話，兩人從凌晨聊到清晨。隔了幾天後具俊曄再打給大S，然後每天都刻意找一些小事聯繫，突然間好像回到20幾年前熱戀時。大S甜蜜地笑著說：「我們聊了好幾個禮拜之後開始視訊，我記得我看到他的時候第一句話就是：『歐爸，你怎麼變這麼老！』他回我：『熙媛好漂亮，你怎麼都沒變！』」

大S(右)形容自己的人生「不管走到多悲慘的狀態，結局都還是喜劇。」（圖：VOGUE提供）

他們開始每天視訊通話，講了一個多月，每天通話好幾個小時，講到激動處會一起哭，講到開心處一起大笑。愈聊愈深後，開始想見到本人，具俊曄也小心詢問大S：「上一段感情你處理乾淨了嗎？我想要去找你。」

而當時因為防疫管制，想去台灣只能結婚，具俊曄在電話那頭求婚，大S又欣喜又忍不住吐槽：「怎麼我們都這麼老了你才問我？你20年前就應該要問我這句話了！」不過她仍甜蜜為這段婚姻下註解：「或許我的人生不管走到多悲慘的狀態，結局都還是喜劇。」