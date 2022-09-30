林志玲產後復出？傳為照顧母親 攜夫返台定居

林志玲與AKIRA被傳要返台長住。（本報資料照片）

林志玲 婚後和夫婿──「放浪兄弟」（EXILE）成員黑澤良平（AKIRA）定居日本 ，生下兒子之後，過著一家三口的平靜日子。不過近期林志玲將返台進行至少三場活動，丈夫和兒子也陪她回來，據稱他們有可能在台灣長期居住，為了方便林志玲能夠陪伴近來身體需要照顧的母親吳慈美，而AKIRA也傳經紀人認為近期團體活動減少，接受他在台陪著妻兒，有工作再回日本。

雖然有好一陣子沒回台灣，林志玲的一舉一動仍受矚目，她將在10月9日舉辦新書分享會，12日、20日也分別有代言商品記者會與活動。至於AKIRA除了10月中也會有公開活動外，還有新片「最後的武士」（The Pass: Last Days of the Samurai）將在金馬影展 特映，除他之外該片尚有役所廣司、松隆子、仲代達矢等強大卡司，預期會是今年的搶票焦點之一。

已為人妻母的林志玲，對於身分上的改變與生活上的不同，過去沒有直接面對面和媒體分享，此番回台的幾場活動中，應會是各方關心的重點，她是否真會和丈夫與兒子在台長住？屆時也會有更明確的答案。