林志玲產後復出？傳為照顧母親 攜夫返台定居

林志玲與AKIRA被傳要返台長住。(本報資料照片)

林志玲 婚後和夫婿──「放浪兄弟」(EXILE)成員黑澤良平(AKIRA)定居日本 ,生下兒子之後,過著一家三口的平靜日子。不過近期林志玲將返台進行至少三場活動,丈夫和兒子也陪她回來,據稱他們有可能在台灣長期居住,為了方便林志玲能夠陪伴近來身體需要照顧的母親吳慈美,而AKIRA也傳經紀人認為近期團體活動減少,接受他在台陪著妻兒,有工作再回日本。

雖然有好一陣子沒回台灣,林志玲的一舉一動仍受矚目,她將在10月9日舉辦新書分享會,12日、20日也分別有代言商品記者會與活動。至於AKIRA除了10月中也會有公開活動外,還有新片「最後的武士」(The Pass: Last Days of the Samurai)將在金馬影展 特映,除他之外該片尚有役所廣司、松隆子、仲代達矢等強大卡司,預期會是今年的搶票焦點之一。

已為人妻母的林志玲,對於身分上的改變與生活上的不同,過去沒有直接面對面和媒體分享,此番回台的幾場活動中,應會是各方關心的重點,她是否真會和丈夫與兒子在台長住?屆時也會有更明確的答案。