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朱芯儀認罹癌後一度想離婚 衛斯理半夜偷哭恐慌症爆發

記者杜沛學／台北即時報導
二兒子樂樂(左)嘴甜向媽媽朱芯儀告白：「我愛妳。」（圖／媽媽寶寶提供）
二兒子樂樂(左)嘴甜向媽媽朱芯儀告白：「我愛妳。」（圖／媽媽寶寶提供）

台灣藝人朱芯儀走過化療、開刀戰勝乳癌，近期復工，還帶著二兒子樂樂一起接受「媽媽寶寶」雜誌訪問。外界都認為朱芯儀很樂觀，但她坦言，罹癌後曾悲觀地想過：「算了！我離婚好了，一個人獨自去治療。」

但衛斯理直喊：「不可能！」絕對不會放棄妻子，朱芯儀透露：「有一陣子，我掉髮、掉眉毛，很自卑。他就安慰我：『不會啊，這短髮多可愛啊！』他甚至還開車載我殺去台中霧眉，坐在咖啡廳，等了我3個小時。他不只用很多實際行動支持，嘴上的好聽話也沒少講過。他威脅我：『妳要趕快好起來，我才能奴役妳。』」

其實朱芯儀罹癌後，衛斯理也經歷了一段恐慌症爆發的時期，開始擔心害怕、失眠、莫名焦慮、容易陷入低潮。朱芯儀透露：「有次，我發現他在陽台或廁所偷哭，我問他：『你在哭喔？』他還抹掉眼淚假裝沒事。於是我跟他說：『我這麼堅強，癌細胞碰到我，它沒有任何機會了啦！算它衰！』」原本只是想安慰老公，結果還加碼成了老公眼中的英雄。

老公相挺，但孩子們一知半解。因為化療會落髮，在化療之前，朱芯儀先去剪了短髮。正值青春期的大兒子，一開始不能接受媽媽生病的樣子，還叫短髮的媽媽不要出門，甚至去學校接他還假裝不認識，朱芯儀也故意不理兒子，直到兒子終於忍不住問：「我叫你，你怎麼都沒聽到？」朱芯儀語氣理性：「我覺得你的態度不是很好，等你態度好點，再來跟我說話。」

現在孩子們都能接受生病的媽媽，跟媽媽出門，大兒子會很Man地把重物一肩扛，照顧媽媽；嘴巴甜的二兒子，則是跟媽媽說：「妳光頭還是一樣漂亮。」最後拍攝封面影音花絮的時候，現場需要安靜收音，樂樂輕喚：「媽媽。」朱芯儀回他：「什麼事？要說什麼快點說，要收音了，等下要安靜。」結果樂樂竟當場告白：「沒事，我愛妳。」讓現場所有人都融化。

朱芯儀(左)與二兒子樂樂一同接受雜誌訪問。（圖／媽媽寶寶提供）
朱芯儀(左)與二兒子樂樂一同接受雜誌訪問。（圖／媽媽寶寶提供）
朱芯儀(後)因化療掉髮，二兒子樂樂嘴甜讚：「還是漂亮。」（圖／媽媽寶寶提供）
朱芯儀(後)因化療掉髮，二兒子樂樂嘴甜讚：「還是漂亮。」（圖／媽媽寶寶提供）
朱芯儀坦言罹癌後一度想離婚。（圖／媽媽寶寶提供）
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癌細胞 失眠 復工

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