大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S （徐熙媛）和「酷龍 」具俊曄 今年3月宣布婚訊後，接受「VOGUE」雜誌專訪首度公開同框，分享這段跨越23年的愛情故事，大S提到，當年兩人分手時，她傷心欲絕，一度想退出演藝圈。

具俊曄1998年來到台灣，初見大S就愛上，「就是一見鍾情。熙媛完完全全就是我喜歡的女孩子模樣，外表到內在都是，好溝通、很有趣、很幽默，我們一直以來的相處都是非常好玩開心的。」

大S(左)身旁好友對於她復合具俊曄的反應都很平靜。(圖:VOGUE提供)

但隨著酷龍在亞洲知名度越來越高，經紀公司的壓力和時空距離的一切種種，這段維持了兩年的戀情逐漸失去魔法，最終，具俊曄跟大S提出分手。大S說：「我本來問他可不可以做朋友，他說，分手不要再聯絡比較好，連分手都那麼冷靜，讓我當時傷心欲絕。」

大S繼續表示：「他跟我分手的時候，我痛苦死了，超想退出演藝圈，心中想著因為我是藝人才不能跟他自由交往，所以很討厭這個工作。後來偉忠哥求我不要退出演藝圈，所以我跟我妹和萱萱（范曉萱）才請了3個月的假去倫敦散心。」

沒想到因為「電話號碼沒換」，兩人相隔20年再度聯絡上，經過重重關卡，具俊曄結束在台隔離後，終於見到大S，一到大S家，具俊曄興奮地從電梯衝出來，但因為太開心，抱大S抱得太大力，讓她大喊：「歐爸小力一點！我的肩膀快要骨折了！」然後他們兩個相視大笑。

大S(左)與具俊曄婚後首度同框受訪，曝光超甜合照。圖／VOGUE提供

雖然這段戀情造成轟動，但對大S身旁親友來說，反應都很平靜，她提到：「像我妹（小S）是第一個知道的，她超開心，她覺得我們本來就不應該分開。身邊跟我熟的人都不感到意外，知道我本來就最愛他。大家都聽過我出了名的會追人，但唯有歐爸是他追我，我太喜歡他反而不敢追。」

大S也提到：「從小到大，我的人生幾乎每天都充滿了恐懼，不管是原生家庭或是我之後自己組的家庭，都有各式各樣的壓力和包袱在我身上。我像個戰士一樣去面對我的每一天，但遇到歐爸後，一切都不一樣了。有時候半夜睡覺的時候，會以為自己在做夢，但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」