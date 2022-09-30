吳慷仁總是「不正常」 強吻許瑋甯問：不舒服嗎？

吳慷仁(左)強吻許瑋甯。(圖:Netflix提供)

許瑋甯 主演，Netflix華語懸疑影集「她和她的她」29日釋出正式預告、主視覺，預告中，只見她遭吳慷仁強吻，甚至被綁架脅迫錄製影片，氛圍令人不寒而慄。

「她和她的她」中，許瑋甯飾演時尚 雜誌認證十大成功女性之一，在李程彬飾演的刑警小劉追查兇殺案的過程中，翻出不少案外案，從中發現許瑋甯、賈靜雯都有嫌疑，許瑋甯分享詮釋角色難度：「通常飾演經歷重大苦痛的角色，我都會在開拍前降低食慾、保持飢餓來揣摩角色，讓自己快速進入角色的狀態。」

此外，許瑋甯、吳慷仁也有大量肢體動作戲，一場強吻戲，吳慷仁笑言，過去2人的對手戲，似乎從未演過「好好的、正常互動」的戲碼，甚至還對許瑋甯做出很多離經叛道的事，「很像一個反派男主角，在戲中我跟瑋甯有很多肢體上的接觸，會事先跟瑋甯說明我可能會碰到哪裡、我待會會怎麼做、會做到哪裡。」對於這次與吳慷仁合作，許瑋甯表示：「跟慷仁對戲很自在，會互相丟接球產生更多想法，在戲裡面有很多肢體的戲碼，他很貼心擔心我有不舒服的感受，會先跟我溝通怎麼演出。」

而該劇主視覺也以許瑋甯身處兩個世界、層層交疊，呈現出她同時具有兩種身分的狀態，正式預告中更透過李霈瑜、温貞菱的角色帶出包含「職場性騷擾 」、「約會暴力」等眾多社會議題。