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他點出「台北女子圖鑑」問題：桂綸鎂應設定成苗栗人

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桂綸鎂在「台北女子圖鑑」中是上班族。(圖：Disney+提供)
桂綸鎂在「台北女子圖鑑」中是上班族。(圖：Disney+提供)

改編自日劇「東京女子圖鑑」的「台北女子圖鑑」上片後評價褒貶不一，該劇開播後遭網友們砲轟劇情不符合現況。對此，網紅「半調子文情」則點出錯誤關鍵，認為女主角應該要設定為苗栗人才對。

「台北女子圖鑑」至今已播出到第三集，網紅「半調子文情」忍不住出麵點出問題，認為該劇原先女主角桂綸鎂設定成台南人是錯誤的決定，「先不說台南真的超級熱鬧又好玩，大部分台南人根本超以台南為榮，他們走到台北每家店都要說一次『我家巷口那家屌打整個台北』」。

桂綸鎂(右)與王柏傑演出「台北女子圖鑑」。(圖：紅杉娛樂提供)
桂綸鎂(右)與王柏傑演出「台北女子圖鑑」。(圖：紅杉娛樂提供)

「半調子文情」直言，自己身為苗栗人，因而認為將該劇女主角設定成苗栗人更符合形象。他解釋，「10年過去了，感覺苗栗都沒什麼進步，苗中還是被叫毛中，會讀書的學生肯定往竹中、台中一中跑，更別說大學會留在苗栗讀聯大了」。

此外，「半調子文情」更拿星巴克舉例，表示自己在台北工作快10年，如今生活中常見的星巴克，直到去年才在苗栗市區開了第一家，「想想真的有夠不可思議」。

發文一出，許多網友紛紛認同並在底下留言說：「身為苗栗國子民，不能同意更多了」、「說南投人也行⋯⋯⋯」、「或是雲林海線的鄉鎮也比較合理」、「對啊！可以從苗栗西湖到台北西湖啊～哈哈哈」、「設定台南根本引戰」、「編劇住台南，結果卻好像沒住過一樣」、「你不懂編劇啦，台北之外全部是南部的好嗎？基隆也是南部不要。

星巴克 日劇

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