具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

台灣女星大S 日前全新代言曝光，仙氣模樣令粉絲驚豔，小S 出席服飾品牌活動時，被問到姊姊是否有意復工 ，小S打趣「她說我不要，我沒有要跟人類直接接觸，她想要低調生活。」而今年金鐘獎她主持的「熙娣想聊」雙料入圍節目及主持人獎，大家都期待姊妹倆能合體走紅毯，不過大S也是直接打槍，暫時無意回到鎂光燈前。

大S今年3月閃婚舊愛「酷龍」成員具俊曄，兩人婚後甜蜜蜜，問起姊姊近況，小S說打算送姊夫一組護腰，「我姊很愛在床上看劇或做任何事情，而且看到姊夫就撒嬌，歐巴就很寵，她要去哪都公主抱，腰會很吃力。」不過她一爆料完，馬上警覺「完了，我會不會被我姊罵。」笑翻眾人。

具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

大S在最新代言廣告中十分凍齡，小S說大S太久沒工作，拍廣告很緊張，她特別到場陪姊姊，「我還一直在現場吼很美，她狀態真的很美。」雖然大S狀態絕佳，但小S表示大S目前沒打算要復工，連走金鐘紅毯都興趣缺缺，還是想低調過生活。另外，利菁日前爆料小S主持的東森節目原本是找她，小S對此大方回應「隨時歡迎菁姐回來」，並自嘲「我最近應該沒得罪她吧」！