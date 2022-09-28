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韋禮安早就想婚了 節目透露「房車、存款、心態」到位

記者林怡秀／即時報導
韋禮安透露已經做好成家的準備。(圖：TVBS提供）
韋禮安透露已經做好成家的準備。(圖：TVBS提供）

剛二度登上小巨蛋的台灣歌手韋禮安今宣布結婚喜訊，他日前錄「TVBS看板人物」，就已透露想婚的念頭，他表示內心已準備周全，笑稱房車、存款、心態等一切「我都準備好了」。他現場帶來衝破8500萬點擊金曲「如果可以」演出，自彈自唱中、韓、日三版本，並分享一路走來的創作音樂過程，以及自身成長故事，父母從小的栽培及人生觀念的灌輸，在他的音樂路上也產生了非常大的影響。

節目中韋禮安也分享，韋媽媽從小就告訴他：「一切事情都是最好的安排」，每件事情的發生都有原因，他坦言這番話陪伴他非常多，讓他在歌手路上遇到難關、風波時，都能「佛系」看開。談及當初決定出道的過程，韋禮安回憶，韋爸爸是一個非常系統化及注重準備的人，甚至會在網路上發問「怎麼當藝人」，再將網友回答列印出來，畫重點一一提醒兒子，主持人方念華聽了表示，你當歌手也是以學習方式入門，韋禮安認同的笑說：「這可能是受我父母影響很大」。

韋禮安也在節目上談及過往感情觀，表示其實自己不太討論感情私生活，但因為今天變成了公眾人物，「要如何可以讓大家知道、關心，但也要讓自己可以接受的舒服狀態」，現在他也慢慢地找到平衡。關於成家結婚，韋禮安更認為，這不僅僅是硬價值的房車、存款，以及自身心態都很重要，他堅定表示兩方面都準備好了，笑說「年紀也是確實到了」。

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