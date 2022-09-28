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「華燈」合體「露營」 林心如大挑戰

記者林怡秀／綜合報導
「光露營就很忙了」端出超強卡司，包括江宜蓉(左起)、楊謹華、林心如、謝欣穎和郭雪芙。（圖：TVBS提供）
「光露營就很忙了」端出超強卡司，包括江宜蓉(左起)、楊謹華、林心如、謝欣穎和郭雪芙。（圖：TVBS提供）

台灣女星林心如製作的「華燈初上」入圍今年金鐘獎11項獎項，如今跨領域延續熱度，她首次擔任綜藝製作人，推出實境秀「光露營就很忙了」，陣容包括「華燈」原班人馬楊謹華、郭雪芙、謝欣穎和江宜蓉，裡面除了謝欣穎，大家露營經驗少得可憐，林心如更自招從沒露營過，會想嘗試露營主題是劉品言的提議，老公霍建華會去探班嗎？她回「我都不露營了，他怎麼可能」。

林心如和楊謹華今年都以「華燈初上」入圍金鐘獎視后，入圍經驗豐富的楊謹華坦言，以前得知入圍會高興到又叫又跳，現在心態已經比較淡定，一旁的林心如笑說「可是我當時知道入圍，也是又跳又叫耶」，問兩人覺得誰的勝算比較大？楊謹華說「這應該要問評審吧，但我們彼此都有祝福，如果有得很開心，沒得就繼續努力」，林心如則說，沒有去想過誰勝算大，「越近越沒去想太多。」

提到製作實境節目的契機，林心如說是因為「華燈」班底年初聚餐時，劉品言提議可以去露營，應該會很有趣，林心如笑說露營對她算是一大挑戰，「我從來沒有睡過帳篷，就算小時候去夏令營，睡的也是床。」她坦言很怕會遇到蟲或蛇，楊謹華則說「我之前有露營過，但沒有功能，我會做事但不是很深入的那種。」謝欣穎不但會生火，還會打營釘，自信表示到時候可以都交給她。

林心如透露除了「華燈」班底，屆時也會有節目嘉賓，但霍建華不會到場，並笑說老公知道她要出門錄影，應該會乘機去放風，「可能已經開始約朋友了」，表示兩人都不太會干涉彼此的工作，至於女兒的反應，她說「我今天出門她就哭了，以為我要去露營好幾天不回家」，讓她十分心疼。

「光露營就很忙了」卡司強大，如何喬出大家的時間？據悉，每錄一集花三天時間，而五位主角並非每次都到場，今年以露營為主的實境秀還有羅志祥的「從零開始」，由他領軍、李玖哲、鼓鼓、李佳穎、洛克、寶兒、宇珊到苗栗山區，把一片荒蕪的地方打造出夢幻的露營度假勝地。

林心如 入圍 羅志祥

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