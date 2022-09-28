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李淳提名金馬獎男配 方郁婷連兩年入圍

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
「智齒」李淳。（圖：金馬執委會提供）
「智齒」李淳。（圖：金馬執委會提供）

第59屆金馬獎男女配角入圍名單同樣精采，李淳本月初才爆出結婚喜訊，如今順利以港片「智齒」提名男配角，他說自己從小看成龍的「警察故事」系列長大，因此很開心能參演香港警匪片，更開心「智齒」的林家棟、劉雅瑟皆有入圍，「擁有這次經歷我非常幸運」。

「咒」高英軒。（圖：金馬執委會提供）
「咒」高英軒。（圖：金馬執委會提供）

高英軒則以賣座電影「咒」入圍男配角，他向母校台北藝術大學致謝，「老師，我入圍金馬了」，但還幽默表示，他的女友會在頒獎典禮當天參加女子健美比基尼比賽，「我可能沒辦法陪她去比賽，給她加油打氣了」。「黑的教育」朱軒洋、「花路阿朱媽」鄭東煥以及「一家子兒咕咕叫」新銳演員胡智強，也同樣闖入男配角提名。

「罪後真相」方郁婷。（圖：金馬執委會提供）
「罪後真相」方郁婷。（圖：金馬執委會提供）

最佳女配角方面，去年獲得金馬獎最佳新人獎「美國女孩」方郁婷，今年在「罪後真相」與張孝全演出父女，這次改入圍女配角，「這一切對我來說都太驚喜了，謝謝所有一路上支持我相信我的家人、朋友」。

素人演員林詹珍妹則以「哈勇家」奪下提名，她笑說第一時間得到消息立刻大笑，只因很意外自己為何能入圍，「感謝上帝，當初抱著試試看的心情來演，導演相信我，我能做的就是盡力」。

楊麗音原本沒注意入圍名單，直到身邊朋友緊握她的手說恭喜，才知道自己以「一家子兒咕咕叫」入圍金馬獎最佳女配角，「謝謝這麼多年來自己沒有放棄的努力，很感激，我今天真的很快樂」。「一家子兒咕咕叫」的李夢苡樺、「緣路山旮旯」余香凝同樣都入圍女配獎項。

入圍 提名 警察

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