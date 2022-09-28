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金馬獎「智齒」入圍14項 張孝全、黃秋生搶影帝

記者黃保慧、陳建嘉／綜合報導
張孝全在「罪後真相」與「童話•世界」都表現傑出。（圖：金馬執委會提供）
張孝全在「罪後真相」與「童話•世界」都表現傑出。（圖：金馬執委會提供）

第59屆金馬獎入圍名單27日揭曉，今年報名影片共計457部，劇情片60部，港片「智齒」以入圍14項提名獲大贏家，今年唯一破億票房國片「咒」和「一家子兒咕咕叫」都以13項緊追在後。

金馬影帝入圍部分，由香港影帝黃秋生、林家棟與影歌雙棲的張繼聰，對決代表台灣的張孝全、游安順。張孝全今年在「罪後真相」與「童話•世界」都表現傑出，最後評審一致集中票數給「罪」，認為他在片中的沉穩表演值得肯定，他開心感謝金馬執委會及劇組團隊。

黃秋生在「白日青春」演出落魄的計程車司機。（圖：金馬執委會提供）
黃秋生在「白日青春」演出落魄的計程車司機。（圖：金馬執委會提供）

黃秋生在「白日青春」演出落魄的計程車司機，他過去多次拿下金馬獎男配角，也有望首次拿下金馬影帝，他開心提到自己的農曆生日是9月2日，恰巧昨天就是農曆9月2日，也是他的生日，「今天就是我的幸運日，很巧合」。

游安順、港星張繼聰都是配角專業戶，此次分別以「一家子兒咕咕叫」、「窄路微塵」首次入圍金馬影帝，而林家棟2年前才以「手捲煙」入圍金馬影帝，如今又以「智齒」再戰影帝，實力受肯定。

影后部分「母力」全開，除了以「智齒」甫奪下香港電影金像獎影后的劉雅瑟，其他四位角逐者全部飾演母親，包括在「咒」飾演單親媽媽的蔡亘晏、「窄路微塵」裡自力更生的年輕母親袁澧林，以及在「花路阿朱媽」演出討喜媽媽的新加坡資深演員洪慧芳。

「燈火闌珊」張艾嘉。（圖：金馬執委會提供）
「燈火闌珊」張艾嘉。（圖：金馬執委會提供）

而張艾嘉在「燈火闌珊」飾演丈夫過世後走出傷痛的婦女，在療傷之餘意外發現另一半未了的心願，她在片中演技回春，呈現出細節，幾乎撐起整部電影，此外，她也在金馬創下紀錄，成了從1970年開始到2022年，跨6個世代都曾入圍金馬的演員。

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