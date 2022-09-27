金馬獎入圍名單 張艾嘉角逐影后 黃秋生搶影帝

第59屆金馬獎入圍名單揭曉，演員黃秋生（右）、張孝全（左二）等人角逐影帝；演員蔡亘晏（左）、張艾嘉（右二）等人爭影后。(圖:金馬執委會提供)

第59屆金馬獎入圍 名單27日揭曉，今年報名影片共計457部，劇情片60部，港片「智齒」以入圍14項提名獲大贏家，今年唯一破億票房台片「咒」和「一家子兒咕咕叫」都以13項緊追在後。

金馬影帝入圍部分，由香港影帝黃秋生 、林家棟與影歌雙棲的張繼聰，對決代表台灣的張孝全、游安順。張孝全今年在「罪後真相」與「童話・世界」都表現傑出，最後評審一致集中票數給「罪」，認為他在片中的沉穩表演值得肯定，他開心感謝金馬執委會、評審以及劇組團隊，「拍攝過程非常愉快，『罪後真相』即將在10月底上映，希望大家喜歡」。

「智齒」林家棟。(圖:金馬執委會提供)

黃秋生在「白日青春」演出落魄的計程車司機，他過去多次拿下金馬獎男配角，也有望首次拿下金馬影帝，他開心提到自己的農曆生日是9月2日，恰巧昨天就是農曆9月2日，也是他的生日，「今天就是我的幸運日，很巧合」。

游安順、港星張繼聰都是配角專業戶，此次分別以「一家子兒咕咕叫」、「窄路微塵」首次入圍金馬影帝，而林家棟2年前才以「手捲煙」入圍金馬影帝，如今又以「智齒」再戰影帝，實力受肯定。

「窄路微塵」張繼聰。(圖:金馬執委會提供)

影后部分「母力」全開，除了以「智齒」甫奪下香港電影 金像獎影后的劉雅瑟，其他4位角逐者全部飾演母親，包括在「咒」飾演單親媽媽的蔡亘晏、「窄路微塵」裡自力更生的年輕母親袁澧林，以及在「花路阿朱媽」演出討喜媽媽的新加坡資深演員洪慧芳。

而張艾嘉在「燈火闌珊」飾演丈夫過世後走出傷痛的婦女，在療傷之餘意外發現另一半未了的心願，她在片中演技回春，呈現出細節，幾乎撐起整部電影，此外，她也在金馬創下紀錄，成了從1970年開始到2022年，跨6個世代都曾入圍金馬的演員。

「花路阿朱媽」洪慧芳。(圖:金馬執委會提供)

金馬獎主要入圍名單

最佳劇情片

咒

哈勇家

智齒

白日青春

一家子兒咕咕叫

最佳導演

柯孟融／咒

陳潔瑤／哈勇家

張作驥／夏日天空的那匹紅馬

鄭保瑞／智齒

詹京霖／一家子兒咕咕叫

最佳新導演

柯震東／黑的教育

劉國瑞／白日青春

何書銘／花路阿朱媽

曾英庭／查無此心

孔慶輝／海鷗來過的房間

最佳男主角

張繼聰／窄路微塵

林家棟／智齒

黃秋生／白日青春

張孝全／罪後真相

游安順／一家子兒咕咕叫

最佳女主角

蔡亘晏／咒

袁澧林／窄路微塵

劉雅瑟／智齒

張艾嘉／燈火闌珊

洪慧芳／花路阿朱媽

最佳男配角

高英軒／咒

李淳／智齒

朱軒洋／黑的教育

鄭東煥／花路阿朱媽

胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳女配角

林詹珍妹／哈勇家

余香凝／緣路山旮旯

方郁婷／罪後真相

楊麗音／一家子兒咕咕叫

李夢苡樺／一家子兒咕咕叫

最佳新演員

黃歆庭／咒

張祖鈞／哈勇家

周興哲／我吃了那男孩一整年的早餐

林諾／白日青春

胡智強／一家子兒咕咕叫

最佳原創電影歌曲

為了妳（詞：阮國非／曲：史旻玠／唱：賴學靜）／九槍

烤火的房（詞：陳潔瑤、保卜・巴督路／曲：保卜・巴督路／唱：林亭莉）／哈勇家

想知道你在想什麼（詞：周興哲、吳易緯／曲：周興哲／唱：周興哲）／我吃了那男孩一整年的早餐

在路上（詞：曾永曦／曲：黃衍仁、曾永曦／唱：黃衍仁、611）／窄路微塵

永遠的所在（詞：曹雅雯／曲：曹雅雯／唱：曹雅雯）／流麻溝十五號

年度台灣傑出電影工作者

陳銘澤

終身成就獎

賴成英、張照堂