任「拍台北」評審 楊謹華手癢想寫劇本

楊謹華五度入圍金鐘獎戲劇節目女主角。（記者李政龍／攝影）

今年以熱門大戲「華燈初上」第五度入圍 金鐘獎戲劇節目女主角的台灣女星楊謹華，亮麗出席第14屆「拍台北」電影 劇本頒獎典禮。她是評審之一，花了一個月看了87部劇本，直呼過癮，也期許自己五年內能夠寫出一個劇本。至於粉絲矚目她能否終於敲響金鐘，她則認為入圍就已經很強、很厲害了，老公也要她平常心。

楊謹華與瞿友寧、樓一安、侯季然等名導都是今年「拍台北」電影劇本徵選的評審，最後由林昀姍「我們在同個地方•棄屍」、林珮瑜與張貽婷聯合創作的「化生」、陳思安與溫慧明一起完成的「兩步之遙」分別獲得金、銀、銅獎。

瞿友寧盛讚「我們在同個地方•棄屍」是可拍性非常高的好劇本，楊謹華則對花式滑冰為主題的「兩步之遙」特別喜愛，認為四個主角的塑造與情感鋪陳很平均又動人。雖然這次只是閱讀劇本、挑選心儀者，楊謹華坦言看到一堆平常不太會找她的類型，腦中不禁想像自己會怎麼詮釋，但比起科幻題材，還是對情感類的較感興趣。

過去楊謹華曾上過編劇課程，知道完成一部劇本不簡單，將以「該死的阿修羅」代表台灣角逐奧斯卡 最佳國際電影的樓一安則鼓勵她：「會演戲的人才會寫劇本」，樓一安接下來會出國為片子造勢，心情卻一派輕鬆：「就是出去玩玩嘛」，不給自己太大壓力。

背負影迷高度期待的楊謹華，認為今年對手都很強，既緊張又開心，相較過去入圍金鐘獎興奮到又叫又跳，現在態度更淡定些，主要是很高興對「蘇媽媽」這個角色有交代了，紅毯造型則交給工作團隊去傷腦筋。