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利菁重返電視圈 狂瘦9公斤 招牌鴨嗓變甜美

記者林怡秀​​／綜合報導​
利菁闊別台灣螢光幕兩年，難得公開露面。（記者王聰賢／攝影）
利菁闊別台灣螢光幕兩年，難得公開露面。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星利菁日前主持孫德榮的「孫腫來了」頻道兩周年見面會，她闊別台灣螢光幕兩年多，今露面坦言自己在這期間暴肥，後來花了半年時間瘦了9公斤，她也預告11月將重返電視圈，並說先前其實就有很多節目找她，但她都推掉了，「可能小S那個東森節目本來是我的」，她自豪現在狀態極佳，不但身材回復以往，連招牌鴨嗓都變甜美，可媲美林志玲

利菁兩年前到對岸經營直播事業，體重直線上升，暴肥到64公斤，「這一年半我都在上海、北京吃吃喝喝，胖到64公斤，後來我花半年時間，瘦回55公斤，減掉9公斤。」她說因為一直有吃消夜的習慣，導致胃食道逆流，如今她戒掉消夜，不僅瘦了，胃食道逆流的症狀也改善，連聲音都變得甜美，「以前被強暴的時候，我只能跟對方講道理，現在我總算可以尖叫了。」

她表示因為要錄新節目，所以暫時不會再返回對岸，「其實我一年前已經推掉很多節目了，因為那時候東森找我，我在懷疑小S那個節目(小姐不熙娣)是不是我的」，她透露新節目預計11月會和大家見面，其他細節則不便多說，她笑說為了力挺孫德榮，還特別洗完澡才出門，並自招如果不出門就不洗澡，最高紀錄長達4天沒洗，這次可說是給足孫德榮面子。

小S 林志玲 北京

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