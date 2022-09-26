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曝與陳今佩決裂 失聯多時 馮偉傑難忘栽培

記者林士傑／綜合報導​
馮偉傑(左)曾邀陳今佩擔任演唱會嘉賓，如今兩人失聯多時。（本報資料照片）
馮偉傑(左)曾邀陳今佩擔任演唱會嘉賓，如今兩人失聯多時。（本報資料照片）

前台灣樂團「辦桌二人組」馮偉傑單飛6年，直呼獨自發展比較能做自己，也以演唱會為重，這些年他一度獲得人稱「大白鯊」的陳今佩賞識，可惜最後雙方不歡而散，已經失聯多時。

馮偉傑把陳今佩的栽培放在心裡。（記者李政龍／攝影）
馮偉傑把陳今佩的栽培放在心裡。（記者李政龍／攝影）

陳今佩肯定他的唱功替他推出翻唱專輯，雙方還對唱「無言的結局」，共赴星馬作秀很受歡迎。沒想到狀況接二連三發生，兩人在演出品質產生歧見，他不滿陳今佩合唱時頻頻中斷，只顧著台下要買CD或產品的客人，他希望演出時可以專注，但是溝通後陳今佩依然故我，他一度氣到鎖在房內，不跟陳今佩見面，陳今佩在門外對他說：「你跟費玉清一模一樣，當年我跟費玉清也很會吵架。」

他2016年在西門舉辦新歌演唱會，邀請陳今佩擔任特別來賓，話題十足搶盡媒體版面，驚人的是，他發現陳今佩有強烈占有欲，開始控制他的交友狀況，不准他跟歌迷太過靠近，彼此關係漸漸降到冰點。

雖然關係一度搞僵，但是他把陳今佩的栽培放在心裡，2019年公益演唱會再度邀來陳今佩擔任嘉賓，他無奈說：「沒想到她又出狀況，唱完不下台還罵主持人，像顆不定時炸彈。」此後雙方如同決裂，至於71歲陳今佩近況？馮偉傑說她在台灣獨居，平常很養生。

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