摘金鐘就嫁吳慷仁？ 邵雨薇大笑這麼說…

吳慷仁（左）與邵雨薇同遊泰國七天放閃。（取材自臉書）

台灣第三屆「野草計畫—編導人才創意戰」24日舉行頒獎典禮，今年以「比悲傷更悲傷的故事」影集版入圍 迷你劇女主角獎的女星邵雨薇和施名帥擔任評審，邵雨薇首度入圍金鐘，坦言心情很緊張，確定不會跟男友吳慷仁一起走紅毯，若得獎會不會直接宣布結婚？她大笑說：「今年真的工作很多，還沒有計畫，能好好睡一覺就很快樂。」

邵雨薇與男友吳慷仁才從泰國 度假返台，隔離期間就收到入圍金鐘獎的好消息，她今年從影已11年，坦言入圍真的很開心，唯一會緊張地方就是紅毯上有沒有漂亮。因為劇組安排可能會和同劇的白潤音走紅毯，應該無緣看到她與吳慷仁情侶在紅毯上合體。至於金鐘戰袍？她發豪語：「只要漂亮，露哪都不會客氣」。

她與吳慷仁交往不時甜蜜放閃，兩人感情成熟穩定，也大方曬恩愛，對此邵雨薇說：「感情不想隱藏，是因為我們想要自然的生活，不會刻意去隱瞞甚麼。」但因兩人戲約滿滿，今年沒有結婚的計畫，在泰國期間，吳慷仁也沒有求婚。」施名帥則笑稱：「在泰國求婚就太逼人了，如果沒答應是不是要馬上回家？」笑翻大家。

前兩天邵雨薇生日，吳慷仁還特別送上秋天花束給秋天生的她，被問到搞不好花中藏婚戒？她嬌羞大叫：「不可能啦，不小心丟掉怎麼辦？」