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才合作戀愛實境秀 金鐘視后黃姵嘉曬照認愛

記者楊起鳳／綜合報導
黃姵嘉(左)與邱昊奇(右)大方認愛彼此。（圖：CHOCO TV提供）
黃姵嘉(左)與邱昊奇(右)大方認愛彼此。（圖：CHOCO TV提供）

金鐘視后、台灣女星黃姵嘉日前被目擊和男星邱昊奇一同出現機場，戀情因此曝光。兩人隨後也大方認愛，黃姵嘉的經紀人表示，兩人之前就是好朋友，甚至兩家經紀公司也熟悉，沒想到真的走在一起，經紀公司沒有禁愛令，希望能修成正果。

黃姵嘉去年才和小7歲男友分手，她和邱昊奇之前就是朋友，今年初合作戀愛實境節目「我們戀愛吧！」尚未交往，反倒是節目結束後兩人正式來電。她坦承兩個月前交往，金門之行是早就約定的行程，對曝光也希望接受大家祝福。邱昊奇經紀人則說，「其實兩人拍節目的時候真的沒再一起，因為都是好朋友，但是應該節目是有催化，它們很大方，公司的態度也是很正面，現在就是穩定發展中。」

其實2人在Instagram上早已掩不住甜蜜，黃姵嘉放上多張旅遊照，其中有邱昊奇側面帥照，並寫下「可愛的荒唐的，我愛的那些瞬間」；而邱昊奇也曬出多張黃姵嘉照片，以「夏末清單」為題，文中寫下「如果你遇到一個讓你神魂顛倒的人，請用最真摯的方式告訴他／她，她懂不懂都沒關係。」戀情早已經穩定中發展。

邱昊奇今回應：「兩人共同興趣差不多，正在學習用同一個視角探索世界。」黃姵嘉則透過經紀人大方認愛：「我們去金門之前就在一起。」經紀公司也樂觀其成、給予祝福。

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