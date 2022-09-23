李銘順演律師遭警壓制 海報「人形」墜海超懸疑

范逸臣(左起)、懷劭法努司、李銘順演出「八尺門的辯護人」。（圖：鏡文學提供）

由李銘順、初孟軒、雷嘉汭、范逸臣等人主演，鏡文學律政影集「八尺門的辯護人」公布超前導海報、前導預告片，海報上簡單強烈的設計以及預告中對於案件的醞釀鋪陳、演員們亮眼表現，網友紛紛留言期待可以早日看到導演 唐福睿繼電影 「童話．世界」後，親自改編自己同名暢銷小說 的影集。

「八尺門的辯護人」以曾為台灣經濟命脈之一的遠洋漁業為背景，觸及台灣多元族群以及死刑爭議的現況，在拍攝初期即因為議題特殊廣受矚目。超前導海報中，有個類似人形的物體墜入海中，搭配文案「在漁港，被殺的不一定是魚」，讓人深思墜落的究竟是人，亦或是正義、人權，甚至暗喻了台灣司法以及漁業的困境。簡單的一張海報，卻帶有強烈的意涵，緊扣了劇情懸疑推理的概念。

「八尺門的辯護人」前導海報。圖。（圖：鏡文學提供）

海報上人形物體墜落海中，也帶出了「八尺門的辯護人」前導預告中「這次船上發生了什麼事，不敢讓人知道」。開場透過記者旁白，知道印尼籍的漁工上岸後殺害了阿美族船長一家三口，但李銘順飾演的公設辯護人佟寶駒卻很肯定地向法官表示被告不認罪。

究竟船上發生過什麼事情，導致外籍漁工凶狠犯案，同為阿美族裔卻為被告辯護的佟寶駒面對來自族人、司法、政界、商界的重重壓力，被范逸臣飾演的族人摔杯怒罵，亦被潘儀君飾演的法務部長警告，最後在預告片尾崩潰，吊足了觀眾胃口，紛紛表示這是明年最受期待的影集之一。

搶先觀眾一睹前導預告的李銘順，看到片尾被壓制的畫面，回憶起拍攝當天的抑鬱，雖然是他被眾警衛壓倒在地，但隱藏的意義卻是整個事件飽受多方壓制，相信觀眾光看前導預告就會迫不及待想知道劇中人物和案件的糾葛。李銘順亦趁機幫觀眾向鏡文學喊話，希望可以早點見到更多的內容。