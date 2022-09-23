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豬哥亮離世5年繼續拍廣告？他換臉上陣 還有新作品

記者葉君遠／綜合報導
豬哥亮走了5年，兒子用電腦特效還原父親，還接拍廣告。（圖：謝順福提供）
豬哥亮走了5年，兒子用電腦特效還原父親，還接拍廣告。（圖：謝順福提供）

豬哥亮離世5年，竟然還有新接拍的廣告出現？兒子謝順福說，拜科技所賜，他著父親衣冠模仿，頸部以上用電腦動畫修成豬哥亮，再找人模仿他的聲音完成拍攝，「當時還買了公車、計程車廣告全城跑，接下來我還接了其他廣告會陸續出現」

過去綜藝大哥離世，作品就不再出現，唯豬哥亮例外，走了多年，綜藝作品還不時被拿出來重播多年。謝順福說，有一台是將不同的集數組合、剪接成新的版本反覆播出，另一台是把古裝單元抽出來獨立播，而這些版權都屬於電視台，播再多次，謝家人也不會有任何進帳。但先前一支豬哥亮的手遊廣告引起觀眾注意，裡面竟加入新的時效訊息，謝順福坦言，「很多人看了嚇一跳，懷疑是他走之前拍的，其實是新的，我很開心這麼做」。

謝順福(右)和謝金晶懷念父親豬哥亮。（本報資料照片）
謝順福(右)和謝金晶懷念父親豬哥亮。（本報資料照片）

謝順福說，他拿的酬勞和老爸天差地別，但他懂父親的表演模式，經過修圖後，幾乎一模一樣，「就像電影『星際大戰』中的莉亞公主，人走了，影像仍能出現在電影裡」。豬哥亮都走了5年，此舉不怕遭批評？「台灣有一陣子在炒罵靠爸族、啃老族，我聽了很氣，我57歲了，根本是全台最老的靠爸族，我人生有很多職業，製作人、作詞曲人，而最光榮的頭銜是『豬哥亮的兒子』，目的是想幫父親繼續把歡樂帶給大家，之後新的廣告，不會是手遊，會是其他產品」。

豬哥亮跑路後復出，在螢光幕共8年時間，謝順福說，「那段是他的報恩之旅，在跑路前，像陳亞蘭、王彩樺都曾有恩於他，借了錢從不要求還，他復出後就把這些恩人安排在身邊，曝光極大化。他一生都愛表演，最後一年住院時，還在規畫新節目，打電話給王彩樺，要她演孫悟空，認為自己還有可能出院，直到走前兩周，才意識到『這次真的敗了』」。

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