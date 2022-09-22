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高以翔去世近3年銅像終完工 曝穿西裝打籃球英姿

記者杜沛學／綜合報導
高以翔去世即將滿三年，他的紀念銅像日前舉行揭幕儀式。（取材自Instagram）
高以翔去世即將滿三年，他的紀念銅像日前舉行揭幕儀式。（取材自Instagram）

台灣男星高以翔2019年11月27日在中國大陸錄製節目時猝逝，享年35歲，而9月22日是他的冥誕，他的家人特別選在他生日的前一天，在高以翔的長眠之地「金寶山名人碑林區」舉辦銅像揭幕儀式，銅像他身穿西裝，擺出打籃球的英姿，相當帥氣。

高以翔紀念銅像日前舉行揭幕儀式。（圖：傑星傳播提供）
高以翔紀念銅像日前舉行揭幕儀式。（圖：傑星傳播提供）

銅像以高以翔打籃球的樣貌為範本一比一製作，無論是髮型、西裝的版型甚至是動作都經過家人和設計師的反覆溝通與討論，精密的程度連鬍渣和單手抓籃球的手勢都栩栩如生，期間更因為遇到疫情的關係，增加了製作上的難度；最後經過了兩年的會議、設計與製作，方能在今年9月完成。

製作紀念銅像的起源來自於高爸爸與高媽媽知悉有許多海內外的影迷，對高以翔一路以來的高度支持與無限想念，也希望能向粉絲們兩年多來的關心表達感謝，因此藉由創立紀念銅像讓愛他的每一位家人、朋友和粉絲們在未來能夠有一個地方可以看看他、懷念他。

揭幕儀式的現場，高以翔的至親好友皆前往現場致意，由高以翔的好朋友毛加恩與YOYUU的夥伴James Lu共同為銅像揭幕，黑人作為友人代表致詞，高以翔的父母親亦在現場與大家一同參與。

高爸爸在致詞時，以三個人生階段、不同的生活事件娓娓道來高以翔一路以來從一而終的善良細膩、責任進取和溫柔貼心，甚感欣慰的同時感謝他這一生的付出與陪伴。儀式的最後，在場的每一位親友一人手持一朵白玫瑰至銅像前致意獻花，表達對高以翔無盡的思念。

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