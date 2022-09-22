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與謝瓊煖入圍金鐘女配 劉品言笑說：只贏美貌吧

記者楊起鳳／綜合報導
章廣辰(左)和劉品言同時入圍金鐘男女配角。（圖：百聿提供）
章廣辰(左)和劉品言同時入圍金鐘男女配角。（圖：百聿提供）

「華燈初上」今年金鐘共入圍11項大獎，劉品言和謝瓊煖還同時入圍女配角獎，劉品言被問到勝過謝瓊煖（阿季）之處？她不假思索開玩笑說：「可能是美貌吧！」爆笑說紅毯上目標就是贏過「阿季」就好。

第四次入圍的劉品言這次和謝瓊煖、李杏、于子育、陳庭妮等人角逐金鐘女配角獎，她認為這次每一組入圍都是死亡之組，問起她和謝瓊煖誰最有希望拿獎？劉品言說：「私心的講說不是我就是她，這樣就可以把獎留在『華燈』，但是我們也想因應大家看我們鬥嘴，所以是不是紅毯上也來互扯頭髮！」自認哪一點贏過阿季？她爆笑稱：「美貌吧！這一點贏過她就好」。

劉品言自嘲要靠美貌贏過同劇競爭者謝瓊煖。（記者王聰賢／攝影）
劉品言自嘲要靠美貌贏過同劇競爭者謝瓊煖。（記者王聰賢／攝影）

她表示其實劇中花子的個性跟她本人超不像，演花子花了兩三個月才走出來：「自卑跟脆弱的心態在一大堆姊妹中揣摩最久，對我來說金鐘獎像是一個結業典禮，每一次金鐘獎我都許願每一年可以帶著作品參加，但今年真的誠惶誠恐，因為大家都很厲害。」

說到在「華燈」中最喜歡的一場戲，劉品言說：「應該是和Rose媽媽回家的那一場戲，兩人並肩在路上聊天，剛好也接近殺青，告別的心情讓我印象很深刻。因為出道這麼多年來，第一次遇到一大群女生一起拍戲，確實很不捨。」

章廣辰目前正在歐洲拍影集，公布入圍那天他正在法蘭克福機場轉機，一連上Wi-Fi就看到許光漢傳來的訊息，他說自己其實對表現有信心，也想過自己會入圍，雖然這次入圍者都很厲害，但他還是希望能拿獎，只是頒獎當天他人在歐洲工作，已確定無法「花達CP」合體出席。

入圍 機場

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