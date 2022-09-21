大S婚後首接代言 鎖骨、胸口甜露密碼

大S胸口紋具俊曄英文名首字母。（取材自Instagram）

台灣女星大S 和具俊曄 婚後甜蜜蜜，而近年消失螢光幕的她也悄悄復工，接下保養品代言，她在社群 釋出多張仙氣美照。網易雲報導，大S胸口還紋了具俊曄的英文名首字母K，鎖骨上還紋了兩人喜歡的歌名。

狀態絕佳的大S在鏡頭前甜笑推薦產品，舉手投足間盡是新婚小女人的嬌柔，同時又有「美容大王」的氣場，一襲特殊剪裁的素雅白色禮服襯出她的纖細身段，粉絲見狀紛紛直呼「超美的具太太」、「是仙女」，對她的回歸十分期待。

廣告中大S甜笑表示，「女生要維持美麗，就是不要放過自己」，並分享近況，透露因為疫情，所以生活也比較簡單，經紀人說，大S拍廣告前特別加強敷臉，也很注重保濕，讓皮膚水潤有光澤，強調多敷臉確實對皮膚很有幫助，工作時態度敬業，而據傳她該支代言酬勞逼近台幣千萬元（約近31.8萬美元），身價不斐。

她近年鮮少公開露面，是否有機會和媒體相見，經紀人表示記者會將以客戶計畫為主。

此外，大S老公具俊曄因深情形象，頗受台灣民眾歡迎，而具俊曄日前被拍到騎重機馳騁北海岸，經紀人證實具俊曄也接下代言，騎重機正是為了拍廣告，近日廣告即將上檔，請大家拭目以待。