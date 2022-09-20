77歲勾峰 20年投資創業一場空

勾峰是老戲骨，新戲當主角扮律師。（記者王聰賢／攝影）

台灣資深演員勾峰主演茁劇場新戲「誰說媽媽像月亮」，日前舉行首映會，該劇由王小棣擔任監製、導演 ，故事取材自高秉涵律師親身經歷原著「山東少年傳奇」，77歲勾峰扮演高律師，過去常在瓊瑤劇中演出嚴厲長輩的他，此次終於當上男主角，他直言：「這是場奇人奇事與奇遇」。

高齡88歲的高秉涵律師，12歲獨自一人逃難到台灣，路上歷經死劫，仍勇往直前，全因當年媽媽一句「你走，不要回頭」，當上律師後，30年來親自帶著上百位同鄉骨灰罈回鄉而兩岸知名；勾峰為了演出高律師，曾親赴對方家中造訪，「高律師住一樓，但他的臥房在地下室，小小的一間，放了很多書，還有，我竟然在他書桌上看到骨灰罈。問他不怕嗎？」高律師回他：「我要帶他回他故鄉，他要感謝我，會保佑我，我怎會怕。」高律師常喝著咖啡 ，對著骨灰罈跟老哥聊天，勾峰說：「這樣一個有善心善念的人，不是現在孩子能了解的。」

勾峰從影超過半世紀，戲劇作品不勝枚舉，1986年曾因「幾度夕陽紅」楊明遠一角，坐上金鐘獎視帝寶座，但他人生也如戲般，曾因投資 創業慘賠上千萬，開Pub又因招呼客人，被迫陪喝酒當起另類「酒家男」，到美國投入生化業，卻又被搶走專利，前後20年挫折，令他看清一切，歸於平淡。

「誰說媽媽像月亮」裡，張耀仁和葛盈瑄談戀愛，講到感情戲，他自曝已在去年2月結婚生子，兒子已快滿周歲，提及老婆是圈外人， 兩人愛情長跑11年，「如果愛到這人就是這人，我會認真愛。但若對方不愛自己，我也可以放棄。」意即他和老婆一路走來十分相愛，並早已認定彼此，現場葛盈瑄一聽「男友」張耀仁已婚，十分訝異，同時也自曝身邊已有交往四年對象，兩人都稱讚彼此是深情的情人。