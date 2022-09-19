曝強震畫面 Hold住姐急尋家人 兒女狂喊：房子垮了

Hold住姐曝花蓮玉里老家地震情況。（取材自臉書）

台灣18日下午在台東池上發生規模6.8級強震，全台超有感，花蓮玉里還驚傳大樓倒塌，而在玉里出生的台灣藝人謝依霖（Hold住姐）也在臉書 PO出家裡情況，她媽媽接起電話直喊：「怎麼辦？房子垮了。」

Hold住姊曝玉里家地震情況。（取材自臉書）

Hold住姐曾因電影「小時代」在中國大陸竄紅，後來結婚生子，將生活重心放在照顧家庭，日前地震 ，她在臉書上提到，地震當下人在花蓮市咖啡 廳剪片，先是打給婆婆確認婆婆和兒女的安全，不過因為通話過程聽到兒女在大叫：「房子要垮啦！」她還是有點擔心，叫他們快去逃難。接著她打給住在玉里的媽媽，電話那端直喊：「怎麼辦？房子垮了。」她一聽嚇壞，隨即跟媽媽視訊，見到屋內物品一團亂，才鬆一口氣人沒事就好，說道：「但是媽媽，這是東西倒了，不是房子垮了。」而她的父親外出打牌也平安。最後他表示，「希望不要擴大災情！也辛苦救難人員！」

隨後她也貼出家裡地震時的錄影畫面，可見晃動劇烈，貓咪四竄，傢俱跟著搖晃移動，櫃子還整個倒下來，她在臉書寫：「我玉里家地震的瞬間，玉里真的很大很可怕，家裡雜物還是不要太多，真的是貓飛狗跳的瞬間。」