張震Netflix「毒梟聖徒」用電鋸斬斷人腳 血腥嫌沒感覺

張震在「毒梟聖徒」飾演心狠手辣的毒梟「陳震」。(圖:Netflix提供)

Netflix熱播影集「毒梟聖徒」集結南韓 影帝河正宇、黃晸珉、張震等黃金陣容，描述在南美洲一連串緝毒的驚心動魄案件。張震在劇中飾演稱霸唐人街的陰辣毒梟「陳震」，狠飆閩南語粗口。日前他接受台灣媒體聯訪，笑說那是當下自己即興演出，「這樣看的時候比較有親切感！」

張震和河正宇15年前合作過南韓名導金基德的電影 「呼吸」，河正宇日前在韓記者會上表示張震都沒變老覺得很驚訝。張震聽了笑說：「他才沒有變咧！當時對他印象就蠻深刻，他一路演技越來越棒，這次合作很開心，雖然在疫情 之下，但氣氛還是蠻開心的。」兩人見面的第一句話是用英文說「好久不見、還記得嗎」，河正宇稱呼他「張震씨（先生）」。

張震日前接受台灣媒體專訪，暢聊在「毒梟聖徒」的演出經驗。(圖:Netflix提供)

問有沒有和南韓演員交流髒話，張震說：「韓文的髒話大家都會吧？他們都聽不懂（中文的）髒話，但我在劇中有講潮州話，黃晸珉可以從語氣中感受到是不是髒話，我是沒有特別跟他講。」張震透露事先對「陳震」一角做了很多想像，「我有稍微研究，國外很多的華人很多都是早期潮州人，我本來是照潮州人的設定去演陳震，但好像有點太針對，想說經過二代三代可能有些閩南口音。」

他在劇中用電鋸斬斷人腳讓對方活活痛死，血腥驚悚感拉滿。張震笑說：「在拍的時候他們叫我不要拉（電鋸）馬達，因為收音沒辦法收，就讓我覺得很沒fu，我就跟他們說有聲音的來一次。」表示拍攝時一切都很安全，「電鋸上面其實沒有鉅子，其實是空轉，加上特殊化妝，蠻好玩的。」

張震在「毒梟聖徒」飾演心狠手辣的毒梟「陳震」。(圖:Netflix提供)

黃晸珉在記者會上提到是看張震的戲長大，張震聽了直笑：「不敢不敢，我也是看他的戲長大的，我很尊敬他，他是我非常喜歡的韓國演員，很喜歡他的『闇黑新世界』，我在現場跟他聊蠻開心。」他說黃晸珉雖有些距離感，但實則是非常溫暖熱情的人，會握著他的手跟他講話，張震笑說：「但也有可能是他喝多了。」