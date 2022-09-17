陳文茜被嗆「老女人」驚爆65歲蔡琴開唱前生怪病

61歲的蔡琴首次在演唱會上自彈自唱。(圖:宜辰整合行銷提供)

台灣歌手蔡琴16日起一連三天在台北國際會議中心開唱，她在台上笑嗆好友陳文茜「不像陳文茜，不承認自己是老女人，我就是老女人，我不僅要當老女人，還要當國際巨星。」不但歌迷笑翻，陳文茜也在社群 發文回應，稱她為「蔡總統」，還透露她開唱前得了怪病。

陳文茜透露蔡琴這次開唱前生了怪病，「包括對於歌手而言非常嚴重的耳鳴或是暈眩。有一次電話中，她哭了，原因不是因為身體不適，而是她擔心萬一自己的演唱會不能如期舉行，團隊成員會沒有收入。」

陳文茜幽默寫下4點關於蔡琴的秘密反擊，包括「蔡琴為了演唱會戒菸，因為抽菸已經影響她的聲帶」、「原來她的美妙身材不是靠每天早上100次仰臥起坐換來的，而是董氏基金會明示禁止的：抽菸」、「她發胖了，每天看著上台的旗袍，擠不進去，懊惱不已」、「最終還是以毅力禁食、運動，完美達成任務」。