陳文茜被嗆「老女人」驚爆65歲蔡琴開唱前生怪病
台灣歌手蔡琴16日起一連三天在台北國際會議中心開唱，她在台上笑嗆好友陳文茜「不像陳文茜，不承認自己是老女人，我就是老女人，我不僅要當老女人，還要當國際巨星。」不但歌迷笑翻，陳文茜也在社群發文回應，稱她為「蔡總統」，還透露她開唱前得了怪病。
陳文茜透露蔡琴這次開唱前生了怪病，「包括對於歌手而言非常嚴重的耳鳴或是暈眩。有一次電話中，她哭了，原因不是因為身體不適，而是她擔心萬一自己的演唱會不能如期舉行，團隊成員會沒有收入。」
陳文茜幽默寫下4點關於蔡琴的秘密反擊，包括「蔡琴為了演唱會戒菸，因為抽菸已經影響她的聲帶」、「原來她的美妙身材不是靠每天早上100次仰臥起坐換來的，而是董氏基金會明示禁止的：抽菸」、「她發胖了，每天看著上台的旗袍，擠不進去，懊惱不已」、「最終還是以毅力禁食、運動，完美達成任務」。
不過陳文茜讚好友就是一個充滿愛的人，特別是在生病時給予的幫助，包括深夜幫忙按摩、教她練習唱歌擴充肺活量，「和她成為摯友，有幾份緣份，其中之一她心疼我生病。我知道為什麼？有回我説破時，她哭了。深情柔心善念至此的人，難以置信！」認為蔡琴歌后的角色無人能及，卻仍然能維持濃烈的初性善良。
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